Le Maroc désigné pour accueillir l'édition 2021 des Assemblées Annuelles du GBM et du FMI

Les Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI) constituent le grand rendez-vous annuel de la finance internationale et l’occasion de débattre de la conjoncture internationale, du développement et du financement des économies et de la lutte contre la pauvreté et des inégalités sociales.

Cette manifestation est organisée chaque deux années de suite à Washington et, la troisième année, dans un pays tiers. Elle réunit plus de 14.000 personnalités dont les Ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques Centrales de 189 pays membres de ces institutions ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG, et du milieu universitaire.

Le Maroc a été officiellement désigné pour accueillir l’édition 2021 des Assemblées Annuelles du GBM et du FMI et ce, au terme d’un long processus d’évaluation des candidatures présentées initialement par 13 pays.

Cette désignation, la deuxième pour le Continent Africain depuis 1973, coïncide avec le 60ème anniversaire de l’adhésion de notre pays à ces deux institutions le 25 avril 1958 et vient consacrer la confiance du GBM et du FMI dans la capacité de notre pays à réussir l’organisation d’évènements d’envergure mondiale. Elle traduit également l’appui et le soutien de ces deux importantes institutions aux politiques économiques et réformes structurelles engagées par le Maroc sous la conduite éclairée du Roi Mohamed VI.

L’édition 2021, qui se déroulera dans la ville de Marrakech, sera l’occasion d’exposer les réformes structurelles engagées par le Maroc ainsi que les différentes avancées réalisées par notre pays et de débattre et échanger avec les décideurs et experts internationaux sur les moyens de promouvoir la coopération internationale et régionale.

Pour rappel, M. Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances avait conduit, les 13 et 14 mars dernier à Washington, une importante délégation pour de promouvoir la candidature du Royaume du Maroc, et avait eu, à cette occasion, une série de rencontres avec les administrateurs et les hauts responsables du groupe de la BM et du FMI.

LNT avec Cdp