La vice-présidente et ministre des relations extérieures de la République de Colombie, Marta Lucia Ramírez et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, ont affirmé leur volonté de construire un partenariat économique et commercial solide et gagnant-gagnant.

Lors d’une rencontre tenue, vendredi à Casablanca, les deux parties ont souligné que ce partenariat permettra aux entreprises marocaines et colombiennes d’accéder à de nouveaux marchés, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, souligne la CGEM dans un communiqué.

M. Alj, accompagné du Vice-Président général de la CGEM, Mehdi Tazi, et d’acteurs économiques, s’est, par ailleurs, félicité de « l’exemption de visa entre le Maroc et la Colombie annoncée par Mme Ramírez », en visite officielle au Maroc, ajoute le communiqué. « Cette initiative est de nature à promouvoir davantage la coopération économique et commerciale entre les opérateurs économiques des deux pays dont les économies présentent plusieurs complémentarités, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, des énergies renouvelables ou encore des technologies et de l’innovation », relève la CGEM.

À l’issue de cette rencontre, il a été convenu que la CGEM mène, « prochainement » à Bogota, une délégation de chefs d’entreprise marocains, en vue d’explorer les opportunités de coopération et de créer de nouvelles synergies, conclut le communiqué.

LNT avec Map

