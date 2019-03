PARTAGER Maroc-Chine: Signature d’un accord de coopération de près de 140 millions de dirhams

Le Maroc et la Chine ont signé, mardi à Rabat, un accord de coopération économique et technique d’un montant de près de 140 millions de dirhams destiné à financer des projets publics arrêtés d’un commun accord entre les deux parties.

Paraphé par le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Benchaâboun, et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine au Maroc, Li Li, cet accord de don vient souligner l’excellence des relations sino-marocaines et consolider la coopération économique et commerciale établie entre les deux pays.

A cette occasion, M. Benchaâboun a relevé que la coopération entre le Maroc et la Chine ne cesse de se raffermir, en témoignent notamment le volume croissant des investissements chinois dans le Royaume ou encore le nombre des touristes chinois qui va crescendo depuis la mise en œuvre de la politique d’exemption de visa.

Le ministre a tenu également à remercier le gouvernement chinois, pour l’intérêt qu’il porte au développement économique et social du Maroc, faisant part de sa satisfaction quant à la qualité des projets réalisés au Maroc avec l’appui financier de la Chine.

Pour sa part, M. Li a fait savoir qu’à travers cette contribution financière, les deux parties vont concevoir, ensemble et dans un avenir proche, des projets pilotes portant sur plusieurs secteurs stratégiques pour le Royaume, comme les TIC ou l’éducation nationale.

Il a par ailleurs assuré que la Chine est toujours prête à accompagner le développement économique et social du Maroc et à mettre à sa disposition son expertise cumulée dans plusieurs domaines.

Les deux pays ont une volonté commune et forte d’aller de l’avant dans leur coopération qui date de plusieurs années tout en approfondissant davantage leur partenariat stratégique dans plusieurs domaines, a insisté le diplomate.

LNT avec Map