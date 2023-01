Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil vient d’enregistrer un nouveau record de plus de 3 milliards de dollars en 2022, consolidant une hausse soutenue depuis 2016.

Selon des données du ministère brésilien de l’Economie, le volume des échanges commerciaux l’année dernière a atteint 3,13 milliards de dollars, soit une hausse de 26,12% par rapport à 2021, l’année qui représentait jusqu’ici un record de la série statistique commencé en 1997.

En 2022, le Maroc a exporté pour plus de 2,06 milliards de dollars au Brésil, quatrième partenaire commercial du Royaume qui a expédié vers le Maroc des produits pour une valeur de 1,06 milliard de dollars, ce qui dégage un excédent commercial d’environ un milliard de dollars en faveur du Maroc.

En effet, les exportations marocaines vers le Brésil ont légèrement augmenté (7,63%), et les importations marocaines de ce pays ont quasiment doublé en 2022, puisqu’elles ont progressé de 88,82% en comparaison avec 2021. L’excédent commercial du Maroc a ainsi reculé de 26,31% par rapport à l’année dernière (1,35 milliard de dollars).

Par segment, les exportations marocaines, qui ont notamment transité par les ports de Porto de Paranagua, Santos et Rio Grande, restent dominées par les « Produits des industries chimiques ou des industries connexes », avec 1,87 milliards de dollars, les « Animaux vivants et produits animaliers » (61,93 millions de dollars), les « Produits minéraux » (44,11 millions), les « Textiles et produits du secteur » (33,97 millions) et les « Machines et appareils, équipements électriques et leurs pièces » (24,83 millions).

Le Maroc, lui, a notamment importé du Brésil des « Produits de l’industrie alimentaire » (648,32 millions de dollars), des « Produits végétaux » (304,28 millions), des « Métaux communs et dérivés » (40,46 millions), des « Produits des industries chimiques ou des industries connexes » (24,96 millions) et « Bois, charbon de bois et articles en bois » (13,52 millions de dollars).

Dans ses échanges avec l’étranger, le Brésil, première puissance économique et démographique d’Amérique latine, a exporté pour 334,46 milliards de dollars et importé des produits d’une valeur totale de 272,7 milliards de dollars, soit un excédent de 61,76 milliards de dollars.

LNT avec MAP

