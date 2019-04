PARTAGER Maroc-BM : Benchaâboun présente le nouveau cadre de partenariat

Le nouveau cadre de partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale pour la période 2019-2024 s’inscrit en droite ligne des réformes attendues par le Maroc, notamment en termes de promotion de l’emploi, de développement de la cohésion sociale et de réduction des disparités sociales et spatiales, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Économie et des finances Mohamed Benchaâboun.

Fruit du dialogue et des consultations entre la Banque mondiale, le gouvernement, le secteur privé et la société civile, ce nouveau programme comporte également des mesures transversales concernant principalement le renforcement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et en faire un palier pour le renforcement des compétences marocaines, a souligné M. Benchaâboun qui présidait une réunion pour la présentation de ce nouveau cadre de partenariat.

En effet, le ministre a mis l’accent sur la pertinence de ces thèmes transverses ayant trait à la création des conditions favorables à l’autonomisation des femmes et à l’exploitation du potentiel de transformation des technologies numériques pour la création d’emplois.

En outre, le ministre a tenu à souligner qu’une importante enveloppe budgétaire a été allouée pour ce cadre de partenariat stratégique entre le Maroc et la BM, comprenant une première période d’évaluation qui devra prendre fin en 2021, notant qu’un montant de 5 milliards de dollars est réservé pour les trois prochaines années, dont 1,5 milliard au titre de l’année 2019.

Saisissant l’occasion de la tenue de cette réunion, à laquelle ont participé les départements ministériels concernés par la coopération avec la BM ainsi qu’une délégation de cette institution présidée par Ferid Belhaj, Vice-président pour la Région MENA de la BM, le ministre s’est félicité de la qualité des relations de coopération avec la Banque mondiale, l’invitant à renforcer davantage son appui aux différents chantiers de réformes engagées par le Maroc.

Par ailleurs, M. Benchaâboun a réitéré l’engagement du Maroc à faire réussir l’organisation en 2021 à Marrakech des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, soulignant que l’organisation d’un tel évènement est une occasion « de projeter une image attrayante d’un Maroc ouvert et accueillant, et de renforcer son positionnement régional en tant que plateforme de dialogue et d’échange ».

Pour sa part, M. Belhaj, a fait savoir que la BM va renforcer davantage son engagement dans les domaines de l’éducation, la santé, la protection sociale et le capital immatériel qui sont, selon le responsable, « les bases et les socles de développement des pays ».

Il a également appelé à œuvrer ensemble pour accélérer la création de l’emploi dans l’ensemble de la région MENA afin de contribuer à apporter de la stabilité et la sécurité à cette région.

En février dernier, le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale avait approuvé le nouveau cadre de partenariat avec le Maroc pour la période 2019-2024, qui permettra de guider le programme d’assistance financière et technique du Groupe dans le Royaume au cours de ces années.

Ce programme vise à soutenir l’ambition du Maroc de renforcer son avantage concurrentiel dans l’économie mondiale tout en promouvant une prospérité partagée au sein de sa population, avait précisé l’institution de Bretton Woods dans un communiqué.

LNT avec Map