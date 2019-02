PARTAGER Maroc-BAD : Signature d’un accord pour le financement d’un programme d’accès à l’emploi

M. Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie et des Finances a procédé le mardi 12 février 2019 à Rabat, avec Mme Leila Farah Mokaddem, Représentante Résidente du Bureau National de la Banque Africaine de Développement au Maroc et en présence de M. Mohamed Yatim, Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle et de M. Mohamed El Gharass, Secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle, à la signature d’un accord de prêt d’un montant de 96,6 millions de dollars américains (soit environ 923 millions de dirhams), pour le financement du Programme Axé sur les Résultats pour l’Amélioration de l’Accès à l’Emploi (PARAAE), annonce un communiqué du ministère de l’Economie.

Ce Programme vient en appui aux Stratégies Nationales de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au Plan National de Promotion de l’Emploi, et a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population marocaine à travers un accès inclusif à l’emploi et au développement des compétences.

A cette occasion, le Ministre de l’Economie et des Finances s’est félicité du niveau et de la qualité des relations de coopération entre le Maroc et la Banque Africaine de Développement et a remercié cette institution en la personne de Mme Farah Mokaddem, pour l’appui précieux et constant qu’elle apporte au Maroc pour la mise en œuvre des réformes structurelles essentielles.

A l’issue de cette signature, M. Benchaaboun et Mme Farah Mokaddem ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer davantage au renforcement de cette coopération exemplaire, conclut le communiqué.

LNT avec CdP