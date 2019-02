PARTAGER Maroc-Australie : Un mémorandum d’entente signé à Adélaïde

La Chambre du commerce et d’industrie arabo-australienne (AACCI) et le Conseil d’affaires Maroc-Australie (AMBC) ont signé, mercredi à Adélaïde (sud de l’Australie), un mémorandum d’entente pour la promotion de la coopération entre les milieux d’affaires marocains et australiens.

Signé lors d’une cérémonie co-présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch, la Secrétaire d’Etat chargée de la pêche maritime, Mme Mbarka Bouaida, le ministre australien du Commerce, M. Simon Birmingham, et le Gouverneur de l’Etat de l’Australie-Méridionale, M. Hieu Van Le, ce mémorandum d’entente porte sur une période de trois ans avec des actions communes ciblant les opérateurs des deux pays en termes d’information, d’assistance et d’accompagnement.

« Ce mémorandum, qui représente une étape importante dans le raffermissement des relations entre la Chambre du commerce et d’industrie arabo-australienne et le Conseil d’affaires Maroc-Australie, a pour objectif d’établir une communication ouverte sur les opportunités économiques dans les deux pays », a indiqué M. Soufiane Rboub, président de l’ AACCI en Australie-Méridiondale, dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de signature.

Ce document constitue désormais un nouveau jalon dans le développement des relations entre Canberra et Rabat, a soutenu M. Rboub, faisant savoir que l’Australie porte un intérêt croissant pour le Royaume, compte tenu de sa stabilité politique, des réformes audacieuses mises en œuvre durant les dernières années, de sa position géographique stratégique qui en fait une plateforme logistique entre l’Europe et l’Afrique, en plus de ses accords de libre-échange conclus avec plusieurs pays, notamment les Etats-Unis et l’Union européenne.

Pour sa part, M. Omar Jouahri, président du Conseil d’affaires Maroc-Australie, a indiqué qu’il s’agit d’un document fondateur qui va permettre à l’AMBC de bénéficier de la force de frappe de l’AACCI, très dynamique en Australie et dans le monde arabe.

« Nous formons le vœux de bénéficier de ce levier important et d’institutionnaliser notre relation afin de mettre en place une coopération fructueuse entre Rabat et Canberra », a souligné M. Jouahri, qui a relevé que le mémorandum d’entente est riche et diversifié puisqu’il porte sur l’information, l’assistance et l’accompagnement des opérateurs économiques des deux pays.

« Le Maroc nourrit la volonté de s’ouvrir sur cette région du monde afin d’asseoir notre présence dans l’Asie Pacifique », a-t-il indiqué, ajoutant que les Australiens ont également une vision enthousiaste concernant les perspectives de leurs relations avec le Maroc.

A Adélaïde, la délégation marocaine a visité les fermes Sundrop Farms, des cultures de tomates en terres arides grâce à l’énergie solaire et le dessalement de l’eau de mer, et une unité de dessalement de l’eau de mer.

Cette étape a été également marquée par de nombreuses rencontres B2B et de networking entre les professionnels marocains et leurs homologues australiens.

Lors de cette visite, M. Akhannouch est accompagné d’une importante délégation composée du président de la fédération des chambres de commerce, des présidents des chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime.

LNT avec agences