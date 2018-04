Le Maroc accueille la 5e Conférence africaine de l’audit interne

L’Institut des auditeurs internes du Maroc (IIA-MAROC AMACI) et la Fédération africaine des instituts des auditeurs internes (AFIIA) organiseront la 5ème Conférence africaine de l’audit interne prévue, du 27 au 28 juin 2018, à Casablanca.

Placée sous le thème «L’audit interne et les approches intégrées au service de la gouvernance et de la performance», cet événement de grande envergure intervient dans une conjoncture où l’ancrage et le développement de la culture de bonne gouvernance sont au cœur des priorités des politiques publiques en Afrique.

«L’organisation de la 5ème Conférence africaine de l’audit interne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Institut des auditeurs internes du Maroc, visant à accompagner les initiatives lancées par le Roi Mohammed VI pour la consécration de l’Etat de droit, la moralisation de la vie publique aussi bien sur les plans local que national et la consolidation des principes de bonne gouvernance, à travers la dotation des organismes publics et privés marocains de professionnels de l’audit interne hautement qualifiés», a déclaré Mounim Zaghloul, président de IIA-MAROC AMACI.

Un riche programme est au menu de la 5ème Conférence africaine de l’audit interne, dont l’ambition est de mettre en exergue les défis que doivent relever professionnels, dirigeants, et enseignants pour que l’audit interne continue à remplir pleinement son rôle de conseiller de confiance tout en contribuant à la création de valeur ajoutée au sein des organisations, à travers l’évaluation et l’amélioration des processus de management des risques, de contrôle interne et de gouvernance. Cette manifestation sera rehaussée par la participation de personnalités de marque pour ne citer que Eric Yankah, Président de l’AFIIA, et Naohiro Mouri, Président de l’IIA Global.

Plus de 400 experts et d’éminents professionnels marocains et étrangers de l’audit interne sont attendus lors de cette conférence internationale pour partager leurs connaissances, compétences et expériences. Les travaux de cette 5ème édition de la Conférence africaine de l’audit interne porteront sur les différents enjeux posés par l’audit interne pour les secteurs public et privé à commencer par l’amélioration de la gouvernance, la gestion des risques et les processus de contrôle.

En marge de cette manifestation, une conférence de presse plénière sera animée par des auditeurs internes marocains et étrangers pour partager leurs points de vue sur l’état de la pratique de l’audit interne, son évolution et ses enjeux.