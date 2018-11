PARTAGER Le Maroc abrite la 4ème édition du Sommet Humanitaire Panafricain

Le Centre International de la Diplomatie Maroc organise en collaboration avec Le Centre PanAfricain de Leadership et Développement de l’Entreprenariat et en partenariat avec l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI) et la Fondation Konrad Adenauer-Stiftung, le 4ème Sommet Humanitaire Panafricain les 16 et 17 novembre au Palais des Congrès de Bouregreg -Rabat.

Sous le thème, « l’Afrique, Ma maison », cette quatrième édition coïncide avec le 63 ème anniversaire de l’Indépendance du Royaume du Maroc et vient donc réaffirmer les efforts du pays en Afrique engagés depuis les années 50 du siècle dernier en tant que membre fondateur de l’OUA. Plus de 150 participants en provenance de plus de 40 pays africains seront réunis pendant deux jours de débat et d’échanges.

Les activités du Sommet porteront sur de nombreux thèmes constituant la base de la vision stratégique des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies de 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, à savoir la migration, le genre, la participation des jeunes et des femmes au développement et à la paix, ainsi que l’éducation, l’emploi et le changement climatique.

Le Sommet s’intéressera à l’identité culturelle africaine et à sa contribution aux transformations socio-économiques en Afrique, ainsi qu’au rôle de la diplomatie civile et citoyenne dans la promotion des relations entre les peuples et des partenariats économiques et échanges culturels aux niveaux bilatéral et régional.

Parallèlement aux activités du sommet, une exposition d’artistes peintres (Naima Acherkouk et Aziz El Tounsi) est prévue pour refléter leur vision de l’Afrique à l’horizon 2030.

LNT avec CDP