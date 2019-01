PARTAGER Marketing et digital, les deux mamelles d’un ONMT qui ronronne…

A Casablanca, en ce début de semaine, l’ONMT a présenté son plan d’action au titre de l’année 2019, qui se veut un retour aux fondamentaux du marketing et du digital, si l’on reprend les propres termes du communiqué publié à cette occasion.

En effet, se montrant optimiste, peut-être même trop, le DG de l’ONMT, Adel El Fakir, s’est employé à démontrer que la destination ‘‘Maroc’’ se porte merveilleusement bien. Ainsi, à en croire El Fakir, l’ensemble des indicateurs du secteur montrent que le tourisme est sur la bonne voie : ‘‘En l’espace de dix ans, le Royaume a pu en effet se hisser au premier rang des pays touristiques à l’échelle continentale en devenant la première destination en Afrique, selon l’OMT.

En 2017, le pays a enregistré un nombre de 11,3 millions de touristes, soit une hausse de 10% par rapport à 2016. En parallèle, les recettes touristiques ont dépassé les 70 MMDH’’. Et de poursuivre qu’à fin novembre 2018, le nombre de touristes a atteint une moyenne d’un million par mois, une hausse de 8,5% par rapport à l’année précédente. En termes d’arrivées, le taux de croissance annuel moyen de la destination Maroc entre 2000 et 2017 est de 6%, dépassant de 2 points le TCAM monde, selon l’OMT.

Face à cette tendance haussière des indicateurs du secteur, l’ONMT entend capitaliser sur son plan d’action qui concerne l’expertise de ses ressources humaines, et les acquis des chantiers déjà entamés, notamment en matière de développement de l’accessibilité aérienne du pays. Le DG de l’ONMT tient à rappeler à ce niveau que depuis la signature de l’accord Open Sky en 2006, la capacité des sièges a quasiment doublé, passant de 6,6 millions à 14 millions entre 2008 et 2017.

Dans un contexte pareil, l’ONMT entend, dans le cadre de son plan d’action au titre de cette année, se focaliser autour de deux axes, à savoir la promotion touristique du Maroc en utilisant des moyens se voulant innovants et à même de faire face à la concurrence régionale et mondiale : « Dans ce registre, le digital s’impose comme un chantier primordial. Pour ce faire, le plan d’action 2019 prévoit la mise en oeuvre d’un certain nombre d’actions structurelles dont l’objectif principal est de faire prendre à l’ONMT pleinement le virage digital en s’appuyant sur l’analyse constante des données (data et big data), préalable indispensable pour l’adoption d’une stratégie marketing plus pointue et mieux affinée », explique-t-on auprès de l’ONMT, notant par la même occasion que la promotion du tourisme interne ainsi qu’une campagne ciblant les MRE figurent également dans ledit plan d’action de l’Office.

En plus du marketing et du digital, on ambitionne aussi de consolider les marchés émetteurs classiques et développer les nouveaux marchés russe et chinois. D’ailleurs, une ligne directe Maroc-Chine devrait être opérationnelle fin 2019. Les négociations sont en cours.

Voilà en tout et pour tout, ce que prévoit l’ONMT dans son plan d’action 2019. Du déjà-vu, est-on tenté de dire.

Il est important de constater que, si le secteur se veut à peu près bien portant, les défis ne manquent pas. Le tourisme national, qui dépasse le tourisme des Français, reste livré à l’anarchie et l’informel. A la sortie des aéroports, l’image d’un pays organisé est très vite anéantie, du fait de l’incivisme des professionnels du transport et du manque de formation dans les hôtels.

Le tourisme culturel se meurt. Le tourisme dans l’Oriental également. Les destinations autres que Marrakech méritent une meilleure promotion. La coordination entre l’ONMT et les collectivités territoriales n’est toujours pas au menu…alors qu ele ministère de tutelle brille par son absence.

C’est dire que l’on n’est toujours pas au bout du tunnel. 2019 débute sur 12 millions de touristes. Dans une année, comme annoncé depuis 2010, l’objectif est d’atteindre 20 millions de touristes. Compte tenu des défis à surmonter, on peut dire que l’on est loin du compte jusqu’à présent, et on le restera, tant que les mécanismes nécessaires pour développer et diversifier l’offre touristique resteront limités.

Hassan Zaatit