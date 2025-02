Pour la quatrième année consécutive, Marjane Group a obtenu le label “Approuvé Saveur de l’Année Maroc”. Cette année, le Miel Thym et les Noix Beldi de la gamme FILIERE M ont reçu la reconnaissance « Approuvé Saveur Goût Responsable 2025 », valorisant leur qualité et leur contribution à une production plus durable.

Ces deux produits reflètent l’engagement de Marjane Group en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement et d’une valorisation des productions locales. Leur distinction repose sur leurs caractéristiques gustatives, leur Nutri-Score élevé, ainsi que l’engagement du groupe à promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD).

« Cette distinction pour nos produits FILIERE M traduit notre engagement en faveur d’une agriculture durable et de la valorisation des productions locales. Chez Marjane Group, nous privilégions des pratiques respectueuses de l’environnement et veillons à proposer des produits de qualité, authentiques et traçables. Ce prix, obtenu pour la quatrième année consécutive, confirme notre positionnement en tant qu’acteur de la distribution responsable et notre contribution aux objectifs de développement durable. » a déclaré Monsieur Mohammed Bendidi, Directeur général adjoint de Marjane Group en charge du marché et BtoB.

Le Miel Thym FILIERE M : une production issue d’un savoir-faire traditionnel

Le Miel Thym FILIERE M est issu des apiculteurs de la région d’Azilal, située au cœur du Haut Atlas marocain. Cette région, reconnue pour la diversité de sa flore, offre un environnement favorable à la production de miel.

La coopérative partenaire Manahil Al Maghrib, regroupant six producteurs dont trois femmes, gère 4 700 ruches. La production repose sur des pratiques traditionnelles et écoresponsables, garantissant un miel pur et naturel, sans produits chimiques ni conservateurs. Certifié FILIERE M par l’organisme CCPB, ce miel bénéficie d’une traçabilité assurée et contribue à la préservation des abeilles et de leur environnement.

Les Noix Beldi FILIERE M : un produit issu d’une agriculture raisonnée

Les Noix Beldi FILIERE M proviennent des terres d’Azilal, plus précisément de la région d’Ait Bouali. La coopérative Ait Bouali, qui regroupe 92 producteurs, cultive plus de 3 902 noyers en adoptant une agriculture raisonnée et durable.

Ces noix, certifiées FILIERE M par l’organisme CCPB et labellisées Terroir du Maroc, sont issues d’une production sans pesticides ni engrais chimiques. La traçabilité est assurée à chaque étape, garantissant une qualité constante et une saveur authentique.

Un modèle de partenariat durable avec les coopératives locales

Marjane Group développe des partenariats à long terme avec les coopératives locales, assurant aux producteurs des conditions économiques stables et équitables. Cet engagement contribue à renforcer la résilience des agriculteurs face aux enjeux environnementaux et économiques, tout en favorisant le développement de pratiques agricoles durables.

Avec l’accompagnement des ingénieurs agronomes de FILIERE M, les producteurs adoptent des techniques respectueuses de l’environnement, favorisant une gestion optimisée des ressources naturelles. Ces initiatives participent à l’amélioration des conditions de vie des familles locales et génèrent un impact socio-économique positif.

