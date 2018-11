PARTAGER Les marchés asiatiques hésitants après les élections américaines

Les marchés asiatiques se repliaient mercredi après les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, partagés entre craintes après la prise de contrôle partielle du Congrès par les démocrates et soulagement devant l’absence de vague anti-Trump.

A la Bourse de Tokyo, l’indice vedette Nikkei a clôturé en baisse de 0,28% après avoir passé une grande partie de la séance dans le vert: il s’était même ponctuellement affiché en hausse de 1,3%.

Les places chinoises ont suivi la même trajectoire: à Hong Kong, l’indice composite Hang Seng fléchissait de 0,21% dans l’après-midi alors qu’il avait terminé la matinée sur un gain de 1,17%. Les indices composites des places de Shanghai et de Shenzhen régressaient aussi.

De la même manière, Séoul a effacé ses gains et fini en recul de 0,52%. Sydney et Taipei ont fait exception et terminé tous deux en hausse.

« Les investisseurs ont empoché leurs bénéfices dans l’après-midi quand ils ont vu que les démocrates s’emparaient de la Chambre des représentants », a commenté Yoshihiro Ito, analyste chez Okasan Online Securities basé à Tokyo.

Dans un premier temps, leur accueil avait pourtant été positif.

« La menace d’un tsunami bleu s’est officiellement dissipée », avait expliqué Stephen Innes, responsable des échanges Asie-Pacifique chez Oanda. Un tel scénario « effrayait » les donneurs d’ordres, ils sont donc désormais en partie soulagés car « l’issue du scrutin va in fine soutenir le mandat du président et élever la probabilité de nouvelles mesures de relance budgétaire », avait-il estimé.

Donald Trump s’est d’ailleurs targué d’un « immense succès », mais la perte de la Chambre reste un revers pour le magnat de l’immobilier tant il s’était investi dans la campagne, faisant de ce rendez-vous un véritable référendum sur sa personne.

– Réaction « limitée » –

Malgré ce changement de cap des marchés, les réactions des places asiatiques restaient très mesurées face à des résultats globalement conformes aux pronostics des sondeurs.

Sur le front des changes, aucun affolement non plus. Le billet vert se repliait légèrement face aux principales devises: il s’affichait ainsi à 113,19 yens vers 07H00 GMT, contre 113,40 yens mardi soir à New York, tandis que l’euro montait à 1,1435 yens, contre 1,1414 dollar.

« Ce n’est pas une surprise », d’où des mouvements « limités », a dit à l’AFP Marito Ueda, courtier chez FX Prime.

A plus long terme, les marchés, très chahutés en octobre sur fond d’intensification de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, pourraient cependant de nouveau déchanter, en particulier en Asie, note M. Innes.

« Après tout ce qu’on a dit sur les élections, l’attention va rapidement revenir sur les relations » entre les deux pays, « ce qui signifie que les perspectives vont s’obscurcir », a-t-il prédit.

« Toutefois, pour le moment, la tonalité est stable, donc je n’attends pas de feu d’artifice notable jusqu’à la prochaine escalade ou désescalade des risques sino-américains ».

La prudence des investisseurs était aussi de mise à la veille d’une réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) qui se tiendra mercredi et jeudi.

Si aucune hausse des taux n’est attendue, les cambistes s’intéresseront aux signaux concernant un possible relèvement en décembre, sur lequel table une large majorité d’analystes.

Les cours du pétrole étaient par ailleurs orientés à la baisse en raison de nouvelles craintes d’une surabondance de l’offre, alors que l’impact des sanctions américaines contre l’Iran est tempéré par les exemptions dont bénéficient certains pays.

LNT avec AFP