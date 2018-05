PARTAGER Marché VO : Les marques françaises sont les plus prisées par les Marocains

Le site d’annonce Avito a dévoilé les résultats de sa dernière étude de tendances sur le marché des voitures d’occasion, qui représente plus de la moitié des ventes de voitures au niveau national. Le top 3 des marques les plus vendues sur le site est composé, dans l’ordre, de Renault (29605 véhicules mis en vente), Peugeot (24992 véhicules), et Volkswagen (22904 véhicules), qui constituent à elles seules plus du tiers des modèles postés sur Avito (36%).

L’analyse menée par le site confirme également la dominance des motorisations diesel au Maroc. En effet, et en forte corrélation avec ce que l’on peut constater sur le marché des véhicules neufs, près des trois quarts des modèles d’occasion échangés via Avito sont équipés de moteurs à gasoil (74%). Les motorisations essence ne représentent ainsi qu’un peu plus du quart du marché (26%). La grande majorité des voitures listées sur Avito ont été mises en circulation entre 2006 et 2012 et affichent un kilométrage moyen de 120 000 kilomètres. En termes de prix, la moyenne des modèles mis en vente avoisine les 100 000 Dhs. Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW sont, dans l’ordre, les marques premium aux prix de vente les plus élevés, dépassant les 150 000 Dhs. Au premier trimestre 2018, c’est d’ailleurs une Mercedes S 400 qui s’est vendue le plus cher, à un prix net de 1 680 000 Dhs.

Néanmoins, la palme revient à la marque Land Rover dont les prix de vente moyens dépassent les 350 000 Dhs. La catégorie véhicules est l’une des plus visitées sur la plateforme Avito, attirant chaque mois plus de 4 millions de visiteurs uniques à elle seule, et plus de 155 millions de pages vues par mois (sur les 400 millions de pages vues par mois globalement sur le site), avec près de 10 minutes passées sur cette catégorie en moyenne pour chaque utilisateur.