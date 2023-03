Le Trésor se trouve toujours dans une situation « confortable », notamment dans la perspective de l’encaissement du 1er acompte de l’impôt sur les sociétés (IS), selon BMCE Global Capital Research (BKGR). Fort de cette aisance et au regard des niveaux de rendement plus élevés demandés par les investisseurs (qui tiennent compte de la dernière hausse du taux directeur), il est probable que le Marché primaire reste inactif jusqu’à l’approche des tombées de fin avril, estime BKGR dans sa note hebdomadaire « Fixed Income Weekly », couvrant la période du 23 au 29 mars. S’agissant du marché secondaire, aucune transaction n’a été effectuée durant cette période, fait remarquer la même source. Concernant la courbe secondaire et sur la base de sa nouvelle méthodologie de calcul (qui tient compte également d’autres paramètres), les maturités long terme 15 ans, 20 ans et 30 ans ont baissé respectivement de 5,7 pbs (points de base), 7,7 pbs, 6,7 pbs.

Pour ce qui est du marché primaire, lors de la dernière séance d’adjudication et à l’instar de la semaine précédente, aucune levée n’a été effectuée sur les lignes 26 semaines, 2 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans en dépit d’un montant proposé de 5,2 milliards de dirhams.

LNT avec MAP

