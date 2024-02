Le marché obligataire primaire devrait demeurer stable sur les prochaines semaines et ce, dans l’attente du Conseil de Bank Al-Maghrib du 19 mars 2024, prévoit BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette prévision tient compte de la relative aisance du Trésor, explique BKGR dans sa note « Fixed Income Weekly » couvrant la période du 15 au 21 février.

Parallèlement, ladite note indique que lors de la dernière séance d’adjudication du mois de février, le Trésor a procédé à deux levées sur les lignes 13 semaines et 2 ans à des taux limites respectifs de 2,9% et 3,3111%. Ces levées ont induit des hausses respectives de +4 points de base (pbs) et +1 pbs sur les taux primaires de ces maturités.

Pour leur part, les taux secondaires ont affiché des évolutions contrastées. Néanmoins, les plus fortes variations ont été constatées à la baisse sur les maturités court terme avec un repli des taux de 14,5 pbs à 2,9% pour la ligne 13 semaines et de 8,3 pbs à 3,01% pour la 26 semaines.

LNT avec CdP

Partagez cet article :