Les taux primaires des maturités 5 ans et 15 ans ressortent en baisses respectives de -1,7 point de base (pbs) et -5,4 pbs, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

« Lors de la dernière séance d’adjudication, le Trésor a procédé à deux levées sur les lignes 5 ans et 15 ans pour des montants respectifs de 200 millions de dirhams (MDH) et 2,390 milliards de dirhams (MMDH) aux taux limites de 3,7742% et 4,6812%. Suite à cette levée, les taux primaires des maturités 5 ans et 15 ans ressortent en baisses respectives de -1,7 pbs et -5,4 pbs », fait savoir BKGR dans sa note « Fixed Income Weekly » couvrant la période du 03 au 09 août.

Pour ce qui a trait aux taux secondaires, la note indique que les plus fortes variations à la baisse ont été enregistrées sur les lignes de 26 semaines, 52 semaines et 2 ans avec des contractions respectives de -4,9 pbs, -5,2 pbs et -5,4 pbs respectivement.

A contrario, les lignes 5 ans, 10 ans et 15 ans affichent des taux en hausse de +1,9 pbs, de +1,1 pbs et de+3,3 pbs. Par ailleurs, BKGR relève qu’après avoir communiqué sa projection de besoins financiers pour le mois d’août 2023, se chiffrant entre 10 MMDH et 10,5 MMDH, le Trésor a réussi à rassembler un montant de 4 MMDH au cours des deux séances d’adjudication les plus récentes, équivalant à environ 40% du besoin initial.

Dans cette optique, le trésor a pu tirer parti de sa situation favorable afin de réduire les taux d’intérêt relatifs aux échéances moyen et long termes (MLT), précise la note, ajoutant que cette situation devrait se consolider lors des prochaines semaines.

Marché monétaire : le déficit de liquidité bancaire se creuse de 5,5%

Le déficit de la liquidité bancaire s’est creusé de 5,5% pour atteindre un nouveau creux à -120,5 milliards de dirhams (MMDH), toujours selon la note « Fixed Income Weekly » de BMCE Capital Global Research (BKGR).

Le creusement de la liquidité intervient au moment où les avances à 7 jours de la Banque centrale ont baissé de 4,2 MMDH, à 34,7 MMDH, indique BKGR.

De leur côté, les placements du trésor ressortent en hausse avec un encours quotidien maximal de 31,4 MMDH (vs. un encours quotidien maximal de 27,6 MMDH la période précédente), fait savoir la même source, notant que dans ces conditions, le TMP (Taux moyen pondéré) se stabilise à 3%, tandis que le MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) se raffermit à 2,949%.

Sur la prochaine période, Bank Al-Maghrib devrait diminuer son rythme d’intervention sur le marché monétaire avec l’injection de 33,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, contre 34,7 MMDH la semaine passée, estime BKGR.

LNT avec MAP

