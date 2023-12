Le marché obligataire a clôturé l’année 2023 avec une baisse des taux de la courbe primaire, selon Attijari Global Research (AGR). « La dernière séance d’adjudication du Trésor de l’année 2023, le mardi 26 décembre, marque la poursuite de la baisse des taux de la courbe obligataire primaire initiée depuis le début de l’année », indique AGR dans son récent bulletin « Weekly Hebdo Taux- Fixed income » couvrant la période du 22 au 28 décembre. À l’origine, une confrontation entre une demande importante des investisseurs qui dépasse les 16 milliards de dirhams (MMDH) principalement sur le long terme et une offre modérée du Trésor sur le marché des adjudications de 7,2 MMDH, soit un taux de satisfaction de 45%, explique la même source.

À cet effet, les taux de rendement des maturités 2, 10, 20 et 30 ans ont reculé de 8, 19, 25, et 24 points de base (pbs) respectivement, atteignant ainsi des plus bas annuels.

La note fait aussi ressortir que le marché secondaire a été moins actif et que les taux de rendement ont enregistré des variations entre -7 pbs et +3 pbs.

Enfin, le mouvement des courbes des taux, primaire et secondaire, s’est inscrit en ligne avec la projection centrale des analystes d’AGR, s’attendant à une baisse des taux durant le T4-2023, soutenue par le statu quo de la Banque Centrale lors de sa dernière réunion de politique monétaire le 19 décembre dernier.

LNT avec MAP

