Les taux de rendement des maturités de la courbe primaire concernées par la levée de cette semaine ont enregistré une hausse, ressort-il de la note « Fixed Incom Weekly » de BMCE Capital Global Research (BKGR) qui couvre la période du 6 au 12 avril courant.

« Durant cette semaine, le Trésor a procédé à des levées sur les lignes 26 semaines, 52 semaines et 5 ans pour des montants respectifs de 150 millions de dirhams (MDH), 3,25 milliards de dirhams (MMDH) et 100 MDH, aux taux limites de 3,1800%, 3,6557% et 4,2507%, ces opérations ont induit des hausses des taux de 1 pbs à 3,180% sur la 26 semaines, de 9 pbs à 3,542% sur la 52 semaines et de 15 pbs à 4,251% sur la 5 ans », indique la même source.

Concernant les taux secondaires, les plus fortes variations ont été enregistrées sur les lignes 26 semaines et 2 ans qui ont baissé de 5,6 pbs et 6,4 pbs respectivement alors que celles de 20 ans et 30 ans se renforcent de 4,1 pbs chacune.

Et d’ajouter qu’à l’approche des tombées du mois d’avril, le Trésor poursuit pour la deuxième séance consécutive ses levées sur le court terme afin d’honorer ses tombées prévues en fin de mois, notant que son besoin complémentaire par rapport au budget annoncé pour ce mois ne dépasse pas 1,8 MMDH.

LNT avec MAP

