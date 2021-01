La demande bancaire sur le marché monétaire a été totalement satisfaite par Bank Al-Maghrib (BAM) durant la période allant du 22 au 28 janvier 2021, indique Attijari Global Research (AGR). « Tout en satisfaisant la totalité de la demande bancaire, Bank Al-Maghrib réduit encore une fois ses interventions hebdomadaires à travers ses opérations principales. Par conséquent, les injections de liquidité de l’Institut d’émission ont reculé de 2,7 milliards de dirhams (MMDH) à 72 MMDH », écrit AGR dans sa note hebdomadaire « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income ».

La baisse a concerné uniquement les avances à 7 jours qui sont passées de 28,4 MMDH à 25,7 MMDH, alors que les interventions à plus long terme, notamment les prêts garantis, les swaps de change et les pensions livrées sont restées stables à 46,2 MMDH, précise la même source. Dans ces conditions, les taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur et les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) se stabilisent autour d’une moyenne hebdomadaire de 1,42% durant le mois de janvier 2021.

De son côté, le Trésor a nettement augmenté les placements de ses excédents de trésorerie, contribuant ainsi à l’équilibre du marché monétaire. En effet, au cours de cette semaine, les placements avec prise en pension et à blanc ont dépassé 25 MMDH, en hausse de 9,4 MMDH par rapport à la semaine dernière.

Poursuite de la baisse des taux

La tendance baissière des taux obligataires primaires devrait se poursuivre durant le reste du premier trimestre de l’année 2021, prévoit par ailleurs AGR.

Cette prévision tient compte d’un contexte marqué par un repli des exigences de rentabilité des investisseurs. Durant cette première séance d’adjudication du mois de février 2021, le Trésor revient sur le segment court terme et lève 800 millions de dirhams (MDH) sur la maturité 26 semaines. La levée totale a atteint 2,95 milliards de dirhams (MMDH), dans un contexte où les besoins mensuels du Trésor ne sont pas encore annoncés. Pour sa part, la demande demeure soutenue et s’établit à 9,8 MMDH, soit un taux de satisfaction de 30%. Cette séance demeure marquée par une baisse générale des taux de rendement primaires des maturités court et long termes concernées par la levée. À cet effet, les taux 26 semaines, 10 ans et 20 ans ont reculé respectivement de 4 points de base (PBS), 7 PBS et 9 PBS en une semaine. Dans le cadre de la gestion active de sa trésorerie, l’argentier de l’État a procédé à une séance d’échange d’un montant total de 7,4 MMDH.

LNT

