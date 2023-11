Dans le viseur du Conseil de la Concurrence depuis quelques années déjà, neuf compagnies pétrolières de la place sont aujourd’hui invitées, à titre de règlement transactionnel, à payer une amende d’un montant global de 1,8 milliard de dirhams pour pratiques anti-concurrentielles.

Mais avant d’en arriver là, il est quand même important de préciser que ce verdict est le résultat d’une série de mises en garde, de sanctions non appliquées et de changements successifs à la tête du Conseil de la Concurrence. En effet, dès les premiers mois suivant la libéralisation du secteur en décembre 2015, les prix à la pompe sont passés très vite à la hausse, permettant aux opérateurs pétroliers de réaliser des résultats financiers records. En août 2017, une mission parlementaire, présidée par le très controversé Pjdiste Abdellah Bouanou, avait été constituée pour enquêter sur les prix et les marges. L’enquête avait révélé une entente sur les prix envisagée par les opérateurs, ce qui leur avait permis de réaliser d’importants profits.

En 2018, Abdelali Benamour, qui avait tant contesté le caractère facultatif du Conseil, a quitté la présidence du Conseil de la Concurrence, laissant sa place à l’ex-conseiller du Premier ministre socialiste Abderrahmane El Youssoufi, à savoir Driss Guerraoui, qui n’a pas voulu perdre de temps pour trancher sur un dossier aussi brûlant que celui des prix et des marges bénéficiaires des pétroliers. Une année après, un premier avis tombait, préconisant le plafonnement, et pointant en même temps le caractère oligopolistique du secteur. En 2020, les premiers verdicts tombent. Trois grandes entreprises du secteur ont reçu des amendes, mais n’ont pas été notifiées de la décision. En juillet 2020, le dossier prend un nouveau virage suite à une plainte des membres du Conseil qui contestaient à l’époque le processus unilatéral adopté par Driss Guerraoui. L’enquête de la commission ad hoc mise en place pour enquêter sur ce process a abouti au départ de Driss Guerraoui. Le 14 avril 2021, Ahmed Rahhou a été nommé nouveau Président du Conseil de la Concurrence. En mars 2022, le Gouvernement Akhannouch a adopté un projet de loi sur le Conseil de la Concurrence, prenant en compte les conclusions de la commission ad hoc et les recommandations du Conseil. Le texte devait notamment permettre au Conseil de rouvrir le dossier des hydrocarbures.

Comme on le voit donc, il aura fallu attendre plus de 4 ans et des changements au sein du management du Conseil pour prononcer un verdict mettant en cause ces neuf grandes compagnies pétrolières qui représentent plus de 80% du marché national des hydrocarbures.

Rappelons que la hausse spectaculaire des prix des carburants, elle, a entouré, à tort ou à raison, les opérateurs pétroliers d’un certain nombre d’interrogations sur les marges qualifiées d’intolérables, plus de 2 dirhams par litre, alors qu’elles étaient de presque 60 centimes/litre avant la libéralisation du secteur en 2015. Cela étant, la hausse continue des prix du gasoil et de l’essence depuis maintenant plus d’une année pour atteindre des prix record par litre, soit 16 dirhams lors de l’été 2022, n’a fait qu’amplifier la tension sociale interne, mettant en péril le pouvoir d’achat d’une large frange de la population marocaine. Rahhou se devait de réagir dans ce contexte, malgré le risque politique. La symbolique de la sanction prononcée est d’autant plus forte dans la mesure où elle témoigne de l’indépendance acquise désormais du Conseil, nécessaire pour mener sa mission à bon port. On ne peut que s’en satisfaire, d’autant qu’en plus de l’amende de 1,8 milliard de dirhams, cette sentence du Conseil de la Concurrence, comprend un certain nombre de mesures non négligeables.

En effet, dans son communiqué, le Conseil a annoncé que les accords de transaction conclus par les sociétés opérant dans les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du Gasoil et de l’Essence ainsi que leur organisation professionnelle, portent aussi sur la souscription d’un ensemble d’engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leur organisation professionnelle ont souscrit afin d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l’avenir, de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs.

En outre, le Conseil précise que les engagements souscrits dans le cadre de cette procédure transactionnelle revêtent un caractère obligatoire et le suivi de leur exécution sera assuré par les services du Conseil. Ils concernent la mise en place d’un programme de conformité au droit de la concurrence qui traduira l’engagement des sociétés exprimé au plus haut niveau de leur hiérarchie, à respecter les règles de la concurrence.

Ce programme intégrera notamment une cartographie des risques concurrentiels au sein de ces sociétés, des systèmes d’alerte internes efficaces, ainsi que la désignation, par leurs instances dirigeantes, d’un responsable en interne chargé de la mise en place et du suivi du programme de conformité.

En outre, et en vue de permettre au Conseil d’assurer le suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés concernés, notamment en ce qui concerne la corrélation entre les prix de vente publics du Gasoil et de l’Essence et les cours internationaux de ces produits raffinés, lesdits engagements prévoient l’établissement et l’envoi d’un état détaillé permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du Gasoil et de l’Essence par chaque société. Les sociétés concernées se sont engagées, également, à changer leurs prix, autant que de besoin, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché, et selon le cycle d’approvisionnement, les contraintes de stockage, et la politique commerciale propre à chaque société.

Par ailleurs, et dans le but de garantir la mise en œuvre effective des engagements précités, le Conseil de la concurrence en assurera le suivi conformément à la législation en vigueur, et à cet effet des rapports d’évaluation périodiques lui seront communiqués par les sociétés concernées et leur groupement.

Autrement dit, est-ce la fin d’une situation abusive propre au secteur ? On peut déduire qu’à travers ce verdict, Ahmed Rahhou cherche concrètement à changer la donne. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Marocains !

Hassan Zaatit

