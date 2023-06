La BMCI lance son cycle de conférences dédiées aux activités de Trade Finance et de salle des marchés, une occasion de créer des opportunités d’échange et de partage autour de la thématique des opérations à l’international et de change.

Dans le cadre de son nouveau cycle de conférences dédiées aux activités de Trade Finance et de la Salle des Marchés, la BMCI a tenu ses premières rencontres autour de la thématique de la sécurisation et l’optimisation des opérations à l’international dans un contexte en constante mouvance, à Casablanca, Rabat et Tanger.

Dans un contexte financier très dynamique, la Salle des Marchés et le Trade Center de la BMCI analysent et anticipent les risques et les opportunités qu’offre le marché. Afin d’en faire profiter ses clients, la BMCI a initié ces rencontres afin de mettre en avant l’offre globale de solutions proposées par la banque en vue de répondre à leurs besoins. Ces conférences ont été l’occasion de revenir sur les différentes solutions existantes pour sécuriser ses opérations à l’international et couvrir le risque de change qui en découle. Les équipes du Trade Center ont également pu évoquer les instruments possibles en matière de finance durable notamment les Green Guarantees et les Sustainability Linked Guarantees / Letters of Credit.

Les clients bénéficient ainsi de solutions adaptées mais surtout d’un conseil et d’un accompagnement personnalisé par des experts du domaine, s’appuyant en plus sur l’expertise du Groupe BNP Paribas. L’appartenance de la BMCI au Groupe BNP Paribas permet en effet de proposer des solutions innovantes et donne accès à un réseau international de Trade Centers, dont le centre de compétences de BNP Paribas à Bruxelles, expert dans le montage des schémas plus complexes et sensibles.

