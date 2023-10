Une marche de solidarité avec le peuple palestinien a été organisée, dimanche à Rabat, suite à la détérioration de la situation et au déclenchement d’actions militaires dans la bande de Gaza.

Au cours de cette marche, les participants ont exprimé l’attachement du peuple marocain à la défense de la cause palestinienne et des droits légitimes et justes du peuple palestinien.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait indiqué, dans un communiqué, que le Royaume du Maroc exprime sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient.

LNT avec agences

Partagez cet article :