Cette première édition du salon de la voiture d’occasion «AvitoExpo», qui a ouvert ses portes le vendredi 9 juin 2023 à Casablanca, regroupe les marketplaces leaders Avito.ma et Moteur.ma. Le salon propose plus de 450 voitures à la vente de différentes gammes dont une partie exposée sur place et une autre partie disponible pour consultation virtuelle., avec la possibilité de reprise. «AvitoExpo» accueille 18 exposants et devrait attirer plus de 50.000 visiteurs pendant les 10 jours du salon.

L’événement offre un espace physique et digital, propice à la rencontre, en un seul endroit, de tous les acteurs de la chaîne de la vente d’occasion, à savoir les professionnels de l’automobile d’occasion, parmi lesquels des leaders comme Renew, Global Occaz, Otoclic, Stellantis, Fajrine Auto, Hivernage Auto, Auto Reda, Hivernage auto ainsi que des organismes de financement et de l’assurance : Bank Assafa, Sofac, Eqdom et Viva Car ainsi que Ola Energy, acteur de référence dans le secteur énergétique en Afrique.

La plateforme «Expo.avito.ma», lancée spécialement pour le salon, a atteint plus de 250.000 visites et plus de 20.000 tickets ont été réservés sur la plateforme. C’est ce qu’ont annoncé les organisateurs du salon, lors d’un point de presse, organisé le vendredi 9 juin 2023 à Casablanca.

«En quelques jours, Expo.avito.ma est devenue la 3e plateforme automobile la plus visitée au Maroc, après Avito.ma et moteur.ma. Ceci témoigne de l’appétence des utilisateurs à vivre une nouvelle expérience phygitale qui réunit tous les professionnels du secteur», a déclaré Zakaria Ghassouli, CEO d’Avito Group. Et d’ajouter : «Nous avons reçu beaucoup de demandes de particuliers désireux de vendre leurs voitures. Nos équipes ont réalisé une centaine d’expertises pour offrir un stock de voitures de particuliers à la vente, notamment aux professionnels qui souhaitent renforcer leur flotte de véhicules. Le salon promet de réaliser de bonnes affaires et de répondre à une demande qui se fait de plus en plus sentir pour la voiture d’occasion au Maroc».

Côté pratique, AvitoExpo ambitionne d’offrir une vaste sélection de voitures expertisées et garanties, répondant à tous les besoins et budgets, en plus d’offres adaptées de financement et d’assurance. ‘‘ Les visiteurs auront l’occasion de comparer les offres et les prix de différents vendeurs. Ils pourront dénicher la bonne affaire et repartir au volant de leur nouvelle voiture, avec également la possibilité de vendre l’ancienne sur place. Le salon propose, par ailleurs, un espace de conférences où des tables rondes seront organisées, portant sur des thématiques de voitures d’occasion et du financement de véhicules, un espace exposition où les grands noms du secteur de la voiture d’occasion seront présents’’, dit-on auprès de l’organisation pour qui le salon «AvitoExpo» répond à une demande de plus en plus importante pour la voiture d’occasion.

En effet, selon une étude récente menée par la plateforme Avito.ma, près de la moitié (47%) des sondés ont déclaré vouloir changer de voiture durant le premier trimestre de cette année, en optant pour une voiture d’occasion…

H.Z

