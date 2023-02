Près de trois quarts des personnes en dehors du marché de travail (73,1%) sont des femmes, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Près de trois quarts des inactifs (73,1%) sont des femmes, 68,8% résident en milieu urbain, plus de la moitié (51,1%) n’ont aucun diplôme et 44,9% sont âgés de 15 à 34 ans », précise le HCP dans sa récente note d’information relative aux principales caractéristiques de la population active occupée en 2022.

Avec un effectif de 11,2 millions personnes, les femmes en dehors du marché de travail représentent 80,2% de la population féminine en âge de travailler (81,7% en milieu urbain et 77,2% en milieu rural), souligne la même source.

D’autre part, parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 15,4% exercent un emploi (905.000 personnes), 7,4% sont à la recherche d’un emploi (439.000) alors que 77,2% sont en dehors du marché du travail (4,6 millions), relève le HCP, ajoutant que les trois quarts des jeunes en dehors du marché du travail (77%) sont des élèves ou étudiants et 19,6% sont des femmes au foyer.

Aussi, ladite note fait savoir que plus d’un jeune sur quatre âgé de 15 à 24 ans (25,2%, ou 1,5 million) au niveau national ne travaille pas, n’est pas à l’école et ne suit aucune formation (NEET). Près de 72,8% d’entre eux sont des femmes, avec 40,6% sont mariées et 68,2% d’entre eux ont un diplôme.

En plus de leur faible participation à la vie active, reflétée par un taux d’activité de 22,8% en 2022, les jeunes souffrent de la persistance d’un niveau élevé du chômage, indique le HCP.

Le taux de chômage s’élève à 32,7% parmi les jeunes de 15 à 24 ans contre 13,2% pour les personnes âgées de 25 à 44 ans et 3,3% pour les personnes âgées de 45 ans ou plus. Ce taux culmine à 61,4% parmi les jeunes diplômés de niveau supérieur.

Les services et l’agriculture dominent toujours

Les secteurs des « Services » et de « l’Agriculture, forêt et pêche » sont les premiers pourvoyeurs d’emploi de l’économie nationale, ressort-il également de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« La répartition des actifs occupés selon le secteur d’activité montre que le secteur des ‘Services’ se situe en première position avec 5.099.000 personnes et une part de 47,4%, suivi de ‘l’Agriculture, forêt et pêche’ avec 3.149.000 personnes (29,3%), de ‘l’Industrie y compris l’artisanat’, avec 1.289.000 personnes (12%) et, enfin, des BTP (Bâtiment et travaux publics) avec 1.209.000 personnes (11,2%) », précise le HCP dans cette note.

Parmi les 5.099.000 personnes exerçant dans le secteur des « Services », 32,9% relèvent de la branche du commerce, 12,1% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,9% du transport, entrepôts et communications, indique la même source.

Ladite note fait aussi savoir que plus que la moitié (52,6%) des actifs occupés sont des salariés, 30,3% des indépendants, 12,3% des aides familiales et 2,1% des employeurs.

Les professions les plus exercées sont les professions des artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux avec 19,6%, des « ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche » (17,8%) et des « manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits métiers » (16,5%).

Parallèlement, le HCP souligne qu’en 2022, un peu plus de la moitié (51,2%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 31,8% ont un diplôme de niveau moyen et 17% un diplôme de niveau supérieur.

Selon le secteur d’activité, la part des actifs occupés ayant un diplôme supérieur est de 28,8% dans les services, 17,7% dans l’industrie y compris l’artisanat et de 7,2% dans les BTP.

Aussi, le HCP indique qu’un peu plus du quart des actifs occupés (26,5%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi, 38,3% dans les villes et 9,4% à la campagne.

Les actifs occupés exerçant dans l’Industrie y compris l’artisanat enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé avec 46,3%, suivis de ceux relevant du secteur des Services (37,9%), des BTP (12,4%) et de l’Agriculture, forêt et pêche (5,4%).

La part des actifs occupés affiliés à un régime de couverture médicale s’améliore nettement au fur et à mesure que le niveau de diplôme s’élève. Elle passe de 11,8% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme à 72,2% parmi celles ayant un diplôme supérieur.

Côté social, un peu moins de la moitié (46,7%) des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur, 53,9% en milieu urbain et 26,4% en milieu rural, 59% parmi les femmes et 43,6% parmi les hommes. Pour les auto-employés, cette part est de 5,5%. En outre, le HCP révèle qu’un actif occupé sur quatre (25,8%) est affilié à un système de retraite, 37,9% en milieu urbain et 8,1% en milieu rural. Le taux de couverture par un système de retraite est plus élevé parmi les femmes que les hommes, respectivement 30,6% et 24,5%.

Par ailleurs, près de la moitié des salariés (48,8%) disposent d’un contrat formalisant leur relation avec l’employeur. Cette part s’élève à 62,3% parmi les femmes contre 45,3% parmi les hommes.

Les travailleurs dans les BTP et l’Agriculture, forêt et pêche enregistrent les taux les plus faibles de contractualisation, 18,3% et 20%, respectivement. Alors que, les travailleurs dans l’Industrie y compris l’artisanat et les Services sont contractualisés à hauteur de 61,6% et 60,6%, respectivement.

Près d’un actif occupé sur dix (10,7%) exerce un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 14,4% en milieu rural et 8,2% en milieu urbain. Ces parts étaient respectivement de 10,5%, 13,9% et 8% en 2021. Près de 12,8% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, les ruraux, avec 27,8%, plus que les citadins (2,5%) et les femmes, avec 33,6%, plus que les hommes (7,2%). Les personnes n’ayant aucun diplôme sont également plus touchées par l’emploi non rémunéré avec 16,9% contre 11,5% pour celles ayant un diplôme moyen et 2,8 pour celles ayant un diplôme supérieur.

Partagez cet article :