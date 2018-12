PARTAGER Marché automobile : Un nouveau record de ventes en perspective

Après une entame timide, le marché marocain de l’automobile a réussi, au fil des mois, à redresser la barre, laissant entrevoir une autre belle prouesse en 2018 avec un nouveau record de ventes en perspective, pour la quatrième année consécutive.

A deux semaines de la fin de 2018, l’automobile donne désormais de forts signaux d’une grande performance courant cet exercice, à la faveur des efforts colossaux déployés par les concessionnaires pour commercialiser leurs véhicules, notamment en matière de marketing, design et innovation.

En dépit de certains mois de doute où les immatriculations se sont orientées à la baisse, les différentes marques n’ont pas lâché prise et ont attendu l’événement phare de l’année, à savoir le 11è Salon Auto-Expo (10-22 avril), pour booster leurs ventes.

Ainsi, les chiffres de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) font ressortir que le segment des voitures particulières (VP) a atteint 141.985 unités vendues à fin novembre 2018, soit une évolution de 3,41% par rapport à la même période un an auparavant, tandis que le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) a affiché une hausse de 5,46% à 12.826 unités.

Par concessionnaire, la marque Dacia conserve la tête du classement avec un total de 42.687 immatriculations durant les onze premiers mois de l’année, réalisant une progression de 3,33% par rapport à 2017 et s’accaparant une part de 30,06% du marché.

Le constructeur automobile français Renault demeure, quant à lui, au 2è rang avec 19.896 véhicules vendus, soit une croissance de 5,53% et une part de marché de près de 14%, suivi par Volkswagen (+1,34% à 10.336 unités écoulées) et Peugeot (+4,88% à 9.153 unités).

Le marché marocain de l’automobile a également été marqué durant cette année par un succès fulgurant de Fiat (6è), Citroën (8è) et Toyota (10è) qui ont affiché une croissance à deux chiffres à fin novembre 2018 (+38,61%, +10,09% et +40,74% à 7.557, 6.014 et 4.512 unités vendues, respectivement).

En revanche, les ventes de Hyundai (5è) et de Nissan (9è) ont reculé, dans l’ordre, de 4,34% et 2,56% à 8.896 et 5.741 véhicules écoulés, alors que celles du constructeur américain Ford (7è) ont chuté de 38,96%.

S’agissant du segment premium, il s’est également inscrit dans une tendance haussière, malgré la légère baisse de Mercedes (-3,51% à 2.637 unités) qui reste toujours leader de ce segment. Cette bonne tenue du premium est à mettre à l’actif de Land Rover, forte du succès de son Range Rover Evoque, et de Volvo qui ont culminé à 2.215 et 850 immatriculations, soit des hausses respectives de 94,3% et 55,68%.

L’industrie automobile marocaine, soutenue par divers stratégies et politiques structurelles, en particulier le Plan d’accélération industrielle 2014-2020 qui a initié la phase du développement des écosystèmes automobiles, avance à grand pas pour devenir une véritable locomotive de l’économie nationale.

Ce secteur toujours en plein essor a également tiré profit de l’implantation de groupes internationaux, en particulier Renault, Citroën et Peugeot, ce qui a contribué à la promotion de la construction automobile dans le Royaume et par conséquent la création de la richesse et de l’emploi.

H.Z.