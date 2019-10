PARTAGER Marché auto: Un mois de septembre plutôt stable

Selon les statistiques de l’AIVAM, le nombre des voitures vendues pendant le mois de septembre a augmenté de 9,16% avec 12 847 unités écoulées, portant le cumul sur l’année à 116 863 unités en recul de 8,57%. L’utilitaire s’en sort plutôt bien avec 12 494 immatriculations, soit une hausse de 22,3%. La catégorie VP par contre affiche un volume de 104 369 et une baisse de 11,25%. Pour ce qui est du Top-ten VP, Dacia conserve sa place de leader avec 31 305 voitures écoulées même si elle enregistre une perte de 11,62%. Suivie de Renault qui avec 15 344 immatriculations, affiche une baisse de 7,18%. Le groupe français confirme toujours sa position de leardeship avec 44,69% de parts de marché. Avec 7 607 unités et une croissance de 7,22%, Peugeot arrive 3ème. Pas de changement majeur pour Hyundai qui cumule 7 249 immatriculations. Volkswagen se classe 5e avec 6 586 unités vendues, et affiche un recul de 22,67%. Avec 5 712 voitures vendues, Citroën réalise une croissance de 25,57%. Pour sa part, Fiat occupe la 7ème place avec 4 272 ventes, mais enregistre un recul de 32,63%. Toyota arrive en 8ème position avec 3 350 unités écoulées soit une baisse de 13,19%. La marque Nissan occupe le 9ème rang avec 3 089 immatriculations…