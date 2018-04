PARTAGER Marché auto : Les chiffres clés des ventes

En dépit d’une conjoncture économique défavorable, le secteur des voitures neuves au Maroc continue sur une tendance haussière. Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 MMDH et une croissance de 45% sur les 5 dernières années, ce secteur stratégique pour l’économie nationale et à fort potentiel contribue à hauteur de 2,3% au PIB, et génère pas moins de 15 000 emplois directs et 120 000 indirects.

Cependant, avec 3,8 millions de véhicules (dont 2,6 millions de véhicules de tourisme), le marché national demeure caractérisé par un faible taux de motorisation, soit 80 véhicules pour 1000 habitants contre 600 véhicules pour 1000 habitants en Europe.

Après une évolution exceptionnelle de 24% en 2016, 168.593 voitures neuves ont été commercialisées en 2017, soit une progression de 3,3%. Cette évolution a largement contribué à la progression des crédits automobiles avec plus de 13 MDH contre 12,4 MDH en 2016, soit une hausse de 6,1% (source : APSF). Sur les voitures neuves immatriculées en 2017, plus de la moitié a fait l’objet d’un financement auto, soit 86.000 unités.

Par ailleurs, malgré des droits de douane passés de 17,5% à 2,5% et l’exonération de la vignette, les ventes des voitures hybrides tardent à s’imposer sur le marché national, freinées notamment par les prix élevés proposés, les habitudes d’achat et le manque d’information des acheteurs. Pour pallier à cette faiblesse et convaincre le consommateur marocain de rouler propre, l’AIVAM a d’ailleurs engagé des actions auprès des pouvoirs publics pour mettre en place des mesures incitatives supplémentaires telles que la TVA verte et plus particulièrement l’installation et l’élargissement d’un réseau de bornes de recharge.

Pour ce début d’année 2018, selon les statistiques de l’AIVAM, le secteur des voitures neuves a enregistré une baisse de -2,7% des immatriculations en février avec 25 080 unités vendues, contre 26 578 sur la même période en 2017. Cette baisse a touché essentiellement le segment des VUL, avec un recul de -20,1%. Au total, ce sont 1682 unités commercialisées à fin février 2018 contre 2114 pour la même période de l’année 2017.

Les ventes des VP ont été touchées par une baisse en ce début d’année également, soit -1,2%. En tout, ce sont 24 171 unités qui ont été commercialisées contre 24 464 vendues durant la même période de l’année 2017.

H.Z