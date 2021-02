Aujourd’hui, au Maroc comme ailleurs, la digitalisation se veut un outil incontournable à même de garantir la compétitivité d’un marché automobile de plus en plus rude. Promos, achat, Expérience client, nouveautés, financement, prise de RDV… tout ou presque passe par le numérique. Les concessionnaires et les représentants des différentes marques mondiales ont conçu leurs propres plateformes digitales où les consommateurs peuvent se promener aisément.

Ainsi, concernant l’expérience client, les concessionnaires ne cessent d’étoffer leur offre de services digitalisés et se dote d’une application de service après-vente. Prise de rendez-vous, historique des factures, ou encore calendrier des révisions, ou encore une application permettant une expérience client des plus optimales. Au menu aussi, des offres de services sur-mesure entièrement digitalisées qui ont connu une accélération dans un contexte qui prône la distanciation sociale et la sécurité pour tous. Là, le commercial se tient, à distance, mais à disposition de son client. Conseil, accompagnement, disponibilité et flexibilité, les applications mises en place sont une expérience unique et sur-mesure qui redéfinit de manière innovante la démarche d’acquérir un véhicule. Sur un autre registre en rapport avec cette tendance digitale qui touche de plein fouet le secteur, les développeurs chercheurs peuvent contribuer à concevoir des véhicules plus performants. Une vaste offre d’applications de qualité, un accès à la propriété plus facile et plus pratique, et des véhicules plus sûrs : voilà quelques-unes des ambitions que certains constructeurs souhaitent atteindre grâce au lancement d’un Portail d’Innovations. Ce portail met gratuitement à disposition une grande variété de ressources et d’outils, permettant ainsi aux développeurs externes de concevoir des services innovants et des applications embarquées inédites.

Grâce à un développement plus large de logiciels et services pour ses produits, on entend multiplier considérablement les possibilités pour le consommateur afin de personnaliser davantage son véhicule. Un autre exemple est celui de Ford et Google qui viennent d’annoncer hier un partenariat stratégique inédit pour accélérer la transformation de Ford et réinventer l’expérience du véhicule connecté. Ford annonce également avoir choisi Google Cloud pour tirer parti de l’expertise mondiale de Google en matière de gestion des données, d’intelligence artificielle (IA) et de Machine Learning.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat établi pour six ans, qui débutera en 2023, des millions de futurs véhicules Ford et Lincoln, tous modèles confondus, seront équipés d’Android, avec les applications et services Google intégrés. Pour favoriser une innovation permanente, Ford et Google mettent en place un nouveau groupe de collaboration, Team Upshift. Tirant parti du talent et des atouts des deux entreprises, Team Upshift repoussera les limites de la transformation de Ford, permettra aux utilisateurs de vivre des expériences personnalisées et ouvrira des perspectives inédites basées sur les données. Cela peut inclure des projets allant du développement de nouvelles expériences d’achat de véhicule à la création de nouvelles offres d’achat basées sur des données, etc. De la première chaîne de montage mobile à la toute dernière technologie d’aide à la conduite, Ford a donné le rythme de l’innovation dans l’industrie automobile depuis près de 120 ans », a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet. «Nous sommes fiers de nous associer pour mettre en pratique le meilleur de l’intelligence artificielle, de l’analyse des données, des plateformes de calcul et du Cloud de Google afin de contribuer à la transformation des activités de Ford et de mettre au point des technologies automobiles qui assurent la sécurité et la connectivité de tout le monde sur la route…», a-t-il ajouté.

H.Z

Partagez cet article :