La confiance des investisseurs envers le marché Actions se serait améliorée en ce mois de juin 2023, estime Attijari Global Research (AGR) dans son dernier rapport trimestriel « AGR Indice de Confiance ».

« En ce mois de juin 2023, nous relevons une amélioration notable de la confiance des investisseurs envers le marché Actions », souligne AGR, notant que l’Indice de Confiance des investisseurs en Bourse ressort à 57 points (pts), en hausse de 24,5 pts par rapport à l’édition précédente.

Dans ce contexte, AGR qualifie la perception des investisseurs envers le marché Actions sur les trois prochains mois comme étant « plus sereine ».

À l’analyse des résultats par catégorie d’investisseurs, AGR relève une amélioration généralisée de la confiance envers les Actions, précisant que toutes les catégories d’investisseurs ont franchi à la hausse la barre des 50 pts, et ce, pour la 1ère fois depuis octobre 2021. Plus en détails, l’indice des Étrangers enregistre la plus forte progression, soit de +31 pts à 62,3 pts, suivi de l’indice des Acteurs de Référence (+30,8 pts à 58,9 pts), de l’indice des Institutionnels & OPCVM locaux (+21,8 pts à 56,2 pts), et de l’indice des investisseurs Individuels (+18,9 pts à 52,3 pts).

Pour ce qui est des anticipations, 54% des investisseurs sondés s’attendent à une hausse de l’indice MASI sur les 3 mois à venir contre seulement 12% lors de l’édition précédente, et 60% des investisseurs anticipent une amélioration des volumes échangés en Bourse durant les 3 prochains mois contre 21% précédemment.

En outre, 54% des investisseurs sondés sont prêts à investir une partie de leur « cash » sur le marché Actions (24% l’édition précédente), et 31% des investisseurs anticipent des réalisations semestrielles 2023 « ordinaires » de la part des sociétés cotées (contre 18%). En ce qui concerne l’évolution du climat économique général sur les 3 prochains mois, 37% des individus sondés sont confiants contre 3% lors de l’édition précédente, alors que 63% d’entre eux estiment que le contexte politico-social serait « sans impact significatif » sur le marché Actions durant les 3 mois à venir contre 44% précédemment.

En outre, 51% des investisseurs sondés considèrent que le contexte géopolitique serait « sans impact significatif » sur le marché Actions durant les 3 prochains mois contre 15% précédemment, tandis que 46% des investisseurs sondés estiment que l’environnement international actuel aurait un impact défavorable sur le marché Actions durant les 3 mois à venir contre 76% lors de l’édition précédente.

LNT avec CdP

