La sélection nationale marocaine de football s’est imposée par 1 but à 0 face au Burkina Faso, en match amical disputé, mardi soir au Stade Bollaert Delelis à Lens, en France.

L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre du milieu de terrain Azeddine Ounahi à la 36ème minute de la première mi-temps.

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les joueurs des deux sélections ont posé pour une photo souvenir avec une pancarte de solidarité avec les victimes du séisme ayant frappé vendredi dernier plusieurs régions du Royaume. Aussi, une minute de silence a été observée en hommage aux sinistrés.

Les Lions de l’Atlas ont pris les choses en main dès l’entame du match exerçant une pression croissante sur le milieu et la défense du Burkina Faso.

Après une succession d’attaques infructueuses qui se sont heurtées au mur défensif burkinabè, les efforts des protégés de Oualid Regragui ont fini par payer à la 36ème minute par le biais de Azeddine Ounahi qui a ouvert le score pour la sélection nationale, suite à une superbe tiki-taka avec Amine Adli devant la surface de réparation de l’équipe adverse.

Après la pause, les Lions de l’Atlas ont accru la pression sur le Burkina Faso et ont multiplié les attaques notamment par le biais d’Abdessamad Ezzalzouli et Amine Adli.

La rentrée en jeu à la 67ème minute d’Ismael Saibari et de Zakaria Aboukhlal en remplacement respectivement de Selim Amellah et et Amine Adli a donné un souffle nouveau à la ligne offensive marocaine qui a multiplié ses attaques.

L’intégration par la suite d’Amine Harit, de Bilal El Khannouss, d’Amir Richardson et d’Ayoub El Kaabi à la place respectivement d’Ounahi, de Yahya Atiatallah, d’Ezzalzouli, et d’En-Nesyri a permis à la sélection nationale d’accroître encore sa pression sur l’équipe burkinabé, mais sans pour autant permettre à l’équipe du Maroc de doubler la mise.

L’essentiel a été réalisé par les hommes de Oualid Regragui lors de ce match amical, qui rentre dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances officielles des Lions de l’Atlas.

Pour rappel, le match qui devait opposer, samedi soir à Agadir, la sélection marocaine à son homologue libérienne, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), a été reporté à une date ultérieure, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz.

LNT avec Map

Partagez cet article :