Marathon International de Rabat : Un Éthiopien et une Kényane sacrés champions

L’Ethiopien Assefa Bantayehu a remporté dimanche la 4ème édition du Marathon international de Rabat (MIR-2018), marquée également par la victoire de la Kenyane Lydia Cheromei chez les dames.

Bantayehu a bouclé la distance (42,195Km) en 2h12min23sec, devançant de 7 secondes le Kenyan Alex Saekwo. La troisième position est revenue à un autre Éthiopien, Amate Belachew (2:13.40).

Les Marocains Hamza Salhi (2:16.38) et Fathi Abdenasir (2:16.49) ont fini respectivement 6ème et 7ème.

Chez les dames, c’est la Kenyane Lydia Cheromei qui a remporté la course avec un chrono de 2h28min48sec, succédant au palmarès à l’Ethiopienne Alemu Worknesch.

La deuxième place est revenue à l’Ethiopienne Megertu Alemu (2:31.33), suivie par sa compatriote Muluhabt Tsega (2:33.23).

Dans les épreuves du semi-marathon, la victoire finale (messieurs) est revenue au Marocain Abderrahmane Kachir qui s’est adjugé du même coup le titre de champion du Maroc. Auteur d’un chrono de 01h04min20sec, Kachir (AS FAR) a devancé les deux Ethiopiens Lemi Dumecha (01:04.23) et Aytoligne Kassaw (01:04.26).

De son côté, la Marocaine Hajiba Hasnaoui s’est offert le titre de la 4ème édition du semi-marathon, décrochant par là même le titre de championne du Maroc en 01h13min51.

Hasnaoui a devancé elle aussi deux Éthiopiennes, en l’occurrence Abeba Ejigu (1:13.53) et Yenenesh Derene (1:13.59).

Au terme de cette manifestation ayant réuni plus de 20.000 athlètes d’une quarantaine de pays, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur Noureddine Boutayeb, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration Abdelkrim Benatiq, le président du Comité national olympique marocain (CNOM) Fayçal Laâraïchi, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat Mohamed Mhidia, ainsi, que le président de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Abdeslam Ahizoune ont procédé à la remise des prix aux vainqueurs.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le MIR est devenu une occasion annuelle pour les admirateurs de la course à pied pour allier exploits sportifs et découverte des différentes paysages qu’offre la capitale du Royaume.

Le circuit de cette édition a été remanié de manière à ce que les sites historiques et les beaux paysages de la « ville des lumières » soient mis en valeur.

LNT avec MAP