Managem et Injaz-Al Maghrib développement leurs synergies

Grâce à leurs expertises complémentaires, Injaz Al Maghrib et Managem ont développé 3 programmes autour de l’entreprenariat couvrant une audience allant du plus jeune âge aux adultes actifs, annonce un communiqué conjoint.

Un premier programme, Jamaati est destiné aux élèves des classes primaires. Il a été lancé en exclusivité dans le milieu rural, ce qui est une première pour Injaz Al Maghrib qui élargi ses programmes, jusque-là dispensés à partir du collège, à cette nouvelle catégorie de niveau scolaire. Cette formation sera dispensée à plus de 400 élèves dans la région Drâa -Tafilalet et la province d’Al Haouz. Jamaati offre aux élèves une initiation au mode de fonctionnement d’une commune sur le plan administratif et économique, et entend leur faire découvrir les métiers qui participent à la vie d’une commune. A l’instar des 11 autres programmes de formation de Injaz Al-Maghrib, développés par l’Organisation Internationale « Junior Achievement Worldwide » et qui s’appuient sur la méthode d’apprentissage par la pratique (Learning by doing), le programme Jamaati a pour objectif de sensibiliser les jeunes et le corps enseignant à l’importance de l’acquisition d’attitudes et de savoir-faire entrepreneuriaux, pour contribuer à leur émancipation et à leur réussite sociale et professionnelle.

It’s My business est le 2e programme développé à travers le partenariat d’Injaz et de Managem. Il permet la diffusion de formation à l’entrepreneuriat aux collégiens de certains établissements scolaires en milieu rural. Ce programme est destiné aux élèves de la 3e année du collège, des régions de Zagora, Ouarzazate, Tinghir et Al Haouz. Il incite ces élèves, aux portes de l’orientation académique à faire émerger leurs talents à travers le travail en équipe, la prise de parole en public et la motivation. It’s My Business permet d’outiller les jeunes avec les compétences nécessaires à la transition vers la vie active.

Le partenariat prévoit également le programme Cooper Up, destiné à des coopératives, associations et groupement à intérêt économique de la Région Draa-Tafilalet et de Marrakech-Tensift-Al Haouz. Cooper Up vise le renforcement des compétences managériales et organisationnelles de ces coopératives, afin d’en améliorer le rendement, de pérenniser leur activité et de les aider à jouer leur rôle d’acteur économique.

« Notre partenariat avec l’association Injaz s’inscrit dans les priorités d’action de la Fondation Al Mada. Il renforce notre engagement en tant qu’acteur économique qui veille à contribuer au développement pérenne des régions où nous opérons et ce, à travers des actions sociétales avec un impact positif. », selon M. Imad Toumi, PDG de Managem.

LNT avec CdP