Ennismore, la société d’hôtellerie lifestyle, et AlArgan International viennent de signer un accord pour importer la marque hôtelière iconique Mama Shelter à Casablanca, en tant que première propriété de la marque en Afrique.

Implanté au quartier « Les princesses », le Mama Shelter Casablanca sera une partie intégrante de SARAY, un projet immobilier à usage mixte d’ALARGAN International au Maroc, comprenant à la fois un hôtel et des résidences privées. Ce projet, qui s’étend sur 63 000 m², porte sur un investissement global de plus de 100 millions de dollars, ouvrira ses portes en 2025.

« Nous privilégions les offres différenciantes qui apportent nouveauté, fraîcheur et impact. SARAY en est la parfaite illustration. C’est un projet pionnier qui fait la part belle à la mixité fonctionnelle et récréative pour un quartier centré sur l’humain. Notre partenariat avec Mama Shelter perpétue cette philosophie tout en réécrivant les codes de l’industrie de l’hospitalité lifestyle au Maroc. Nous sommes heureux d’être les acteurs de cette grande aventure », a déclaré Khaled Al-Mashaan, CEO d’AlArgan International lors de la cérémonie de signature organisée vendredi 3 février à Casablanca.

De son côté, Cédric Gobilliard, Directeur de la marque Mama Shelter et Responsable de l’Europe Centrale et du Sud chez Ennismore a souligné : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’ouvrir le premier Mama Shelter en Afrique au Maroc. Nous savons que notre marque porte les valeurs fondamentales de la culture marocaine, comme la générosité que nos hôtes trouvent dans notre approche gastronomique, la joie de vivre et de partager avec les amis et la famille. Nous sommes impatients de faire découvrir cette belle ville à Mama Shelter, et tout ce qu’elle a à offrir ».

Le Mama Shelter Casablanca sera ouvert à un large public et disposera de 8 062 m² avec 92 chambres et 49 appartements au design exclusif. Il sera l’adresse de choix pour les résidents de Casablanca et les visiteurs de la ville, avec des installations de qualité supérieure telles que la piscine la plus longue de la ville en rooftop, une salle de réunion de 140 m², une salle de fitness et plusieurs options de restauration d’une surface de 526 m² avec 71 m² de terrasse.

