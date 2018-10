PARTAGER Les magistrats du monde se donnent rendez-vous à Marrakech

L’Amicale Hassania des Magistrats organise du 14 au 18 octobre prochains le 61ème congrès de l’Union Mondiale des Juges. Le Palais des Congrès appartenant aux Habous va abriter cette grande messe des magistrats du globe. La cérémonie d’ouverture des travaux de ce congrès, prévue le lundi 15 octobre, sera marquée par la présence de hauts magistrats venus de 87 pays.

Ainsi, sont sur la liste, le Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, M.Mustapha Fares, le Président de l’union international des magistrats, M. Christophe Régnard, le SG de l’Union International des Magistrats, M. Giacomo Oberto, le Président de l’Association des magistrats et magistrats du Commonwealth, le juge John Lowndes, le Président de l’Association internationale des procureurs M. Gerhard Jarosch, l’Avocat principal à l’Institut des droits de l’homme de l’association internationale du barreau, Mme Veronica Hinestroza, la Présidente de l’Association Internationale des Femme Juges, Mme Vanessa Ruiz, le Vice-président de l’Amicale Hassania des Magistrats M. Mohammed Khadraoui, le juge Tony Pagone, premier vice-président de l’Association internationale des juges…

Au menu : des ateliers et des réunions de coordination et de concertation et des panels d’échange et de débats sur tout ce qui concerne de près ou de loin les défis actuels et futurs de la Justice et de l’institution judiciaire à travers le monde que ce sont en matière civile, pénale, commerciale ou ceux en rapport des Droits de l’Homme. Ce congrès, le deuxième organisé au Maroc après celui tenu en 2009, va consacrer la journée du mercredi 17 octobre, à une conférence internationale sur ‘‘l’indépendance de la Justice’’. Au menu de cette journée également, la problématique de la confiance des citoyens dans la justice, les droits des justiciables et la réalisation de la justice et le droit à un procès équitable. Des intervenants de renoms se chargeront d’animer les débats.

Du côté des magistrats marocains, cette rencontre est très attendue. Ce sera certainement l’occasion d’échanger et s’ouvrir sur différentes cultures judiciaires… certainement pas comme la nôtre !

H. Zaatit