Magazine 2019, pléiade de stars au Théâtre National Mohammed V

L’association Maroc Culture vient de dévoiler la programmation du théâtre national Mohammed V lors de la 18e édition du Festival Mawazine. Ainsi, dans un cadre intimiste, le théâtre accueillera : le compositeur, metteur en scène et pianiste Ziad Rahbani, le groupe libanais Mashrou’Leila, le rappeur français, d’origine congolaise, Abd Al Malik et l’une des références de la musique hexagonale, Julien Clerc. La scène Mohammed V vibrera également aux sons des Sister Sledge, véritables icônes du disco venues des États-Unis, mais aussi au jeu unique de l’ex-partenaire de Chick Corea, Marcus Miller et Victor Wooten, le bassiste Stanley Clarke.

Les musiques du Maroc et de l’Algérie seront célébrées en présence de Samir Toumi, qui dévoilera sa maîtrise du patrimoine musical arabo-andalou, et Sanaa Marahati, qui représente la nouvelle génération des chanteurs marocains de melhoun et de musique gharnati.

Et enfin, l’égyptien Mohamed Mohsen, distingué du Prix Al-Ahram dans la catégorie « Meilleur jeune chanteur » en 2012, devrait clôturer cette 18ème édition.

Il est à noter que la 18e Festival Mawazine-Rythmes du Monde se déroulera du 21 au 29 juin 2019 à Rabat.

AL