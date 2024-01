Madaëf a annoncé le lancement de « Cashless », un système de paiement intégral et de contrôle d’accès. Ce système représente une étape importante dans l’amélioration de l’expérience client au sein de ses établissements. Deux sites pilotes, le Vichy Thermalia Hotel & Spa Moulay Yacoub et le Club Wifaq Rabat, introduiront « Cashless » fin 2023, avec des plans d’extension à d’autres sites et points de vente d’ici 2025.

La solution « Cashless » utilise des cartes NFC personnalisées pour simplifier la gestion des accès et améliorer le contrôle des flux, tout en proposant un système de paiement entièrement numérique.

Ces initiatives, développées par l’Ideation Lab de Madaëf, font partie d’un effort continu d’innovation visant à intégrer des technologies telles que l’IoT et la digitalisation dans ses hôtels et établissements de loisirs. Basma Kharbach, Area Director Nord – Centre chez Madaëf, a indiqué que l’entreprise prévoit de déployer cette solution à grande échelle au cours des deux prochaines années.

Au Club Wifaq Rabat, la solution « Cashless » a été conçue pour améliorer l’expérience globale offerte. Elle inclut des cartes d’accès et de e-paiement pour les membres, des e-bracelets personnalisables pour les visiteurs, et des bracelets waterproof pour enfants. Laila Bensouda, Directrice Générale de Madaëf Golfs, a précisé que cette innovation sera généralisée à tous les points de vente du Club en 2024.

LNT

