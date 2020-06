PARTAGER M. Stephen ORR, VP-DG de Bombardier Maroc, nouveau président de la BritCham

Suite à la démission du Président de la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc, le conseil d’administration – réuni ce lundi 15 juin 2020- a procédé à l’élection d’un nouveau Président ainsi qu’au renouvellement du Bureau consécutif à cette élection, annonce un communiqué de la chambre.

M. Stephen ORR a été élu Président de la BritCham à l’unanimité.

A la recherche de nouveaux challenges et après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein de Bombardier, Stephen ORR relève le défi en 2014 de mettre en place et développer un site d’assemblage Aérostructures de classe mondiale au Maroc.

Son leadership, son expertise ainsi que son dynamisme en tant que Directeur général de Bombardier Maroc ont hautement contribué au développement dans le secteur de l’industrie aéronautique lors de ces dernières années consolidant ainsi une position de leader pour le groupe dans son secteur d’activité.

Son expérience de longue date et son expertise des investissements étrangers lui permettront d’insuffler indubitablement un nouveau dynamisme et de mener avec succès les projets d’envergure en développement au sein de la BritCham, affirme-t-on auprès de la chambre.

La BritCham affiche « clairement sa volonté de renforcer et faire rayonner les relations bilatérales entre le Maroc et le Royaume-Uni tout en saisissant cette nouvelle opportunité que représente le post-Brexit pour nouer des partenariats majeurs », selon le texte.

Biographie Stephen ORR

Directeur Général de Bombardier Maroc, Stephen ORR occupe depuis 1989 différents postes de direction au sein de l’organisation avec une portée de responsabilité croissante, notamment la gestion des opérations, la logistique et qualité.

En 2009, Stephen a été nommé directeur de la qualité des fournisseurs à Bombardier Aéronautique basé à Montréal. Ce mandat de haute direction comprenait la création et la mise en œuvre d’un système mondial de gestion des fournisseurs.

À la suite de son succès, Stephen ORR a été nommé au poste de Vice-Président qualité – Bombardier Aéronautique en 2012. Ce rôle d’envergure mondiale couvrait tous les aspects de la certification, de la fabrication et du marché secondaire ainsi que la gestion des relations avec les divers organismes de certification tels que TCA, FAA et EASA.

Sous sa conduite et avec la contribution de 1500 collaborateurs, Bombardier Maroc est devenue en l’espace de 5 ans l’une des filiales les plus profitables du géant de l’aviation et de l’industrie aéronautique, exploitant ainsi un portefeuille d’activités équilibré et diversifié et développant une approche multicanale. De grandes actions ont également été entreprises du respect de l’environnement et de la diversité positionnant ainsi Bombardier comme acteur clé engagé au Maroc avec un réel impact positif.

En tant que Vice-Président et Directeur Général de cette nouvelle installation, Stephen a supervisé sa création, sa croissance et son succès. Il a noué des relations solides avec le gouvernement du Maroc et la communauté aérospatiale. Dans le cadre de ce rôle, Stephen a été un membre actif du conseil d’administration de l’Association marocaine des industries aérospatiales et a récemment eu l’honneur d’être nommé Président de la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc.