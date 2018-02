PARTAGER M. Najib Senhadi, nouveau président de l’AMJET- FIJET Maroc

L’Association Marocaine des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (AMJET – FIJET Maroc) a tenu une Assemblée Générale Ordinaire réunie suite au décès accidentel du regretté Mustapha TRAI, ancien Président. Lors de cette réunion, un nouveau bureau a été élu pour un mandat de 3 ans, pour la période 2018-2020.

Il est constitué de 8 membres :

• Président : M. Najib SENHADJI

• Vice-Président : M. Nasr Allah BELKHAYAT

• Secrétaire Général : M. Mohamed LAROUSSI

• Secrétaire Général-Adjoint : M. Abdeslam BILLALI

• Trésorière Générale : Mme Meryem BENGELOUNE

• Trésorier Adjoint : M. Rachid LEBCHIR

• Conseiller : M. Abderrahim BENTBIB

• Conseillère : Mme. Anissa MEKOUAR

Pour rappel, créée en 2015, l’AMJET – FIJET Maroc compte aujourd’hui une vingtaine de journalistes, écrivains et photographe dans le domaine du tourisme au Maroc. Elle est membre à part entière de la FIJET Monde : Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme.

Fondée en 1954 par l’Union Belge des écrivains du tourisme et l’AFJET France, la FIJET est une organisation non-gouvernementale qui compte aujourd’hui plus de

800 membres au travers de 61 pays sur les cinq continents. La FIJET est membre de l’Organisation Mondiale du Tourisme (L’OMT) et de l’UNESCO.

Objectifs de la FIJET

Favoriser le dialogue et la communication entre les peuples et participer aux échanges culturels entre les pays.

Son président actuel est M. Tijani Haddad, ancien Ministre du Tourisme Tunisien, élu depuis 1996. Les objectifs de l’AMJET sont les mêmes que ceux de la FIJET et peuvent être synthétisés comme suit :

• faciliter l’accueil des journalistes et écrivains qualifiés auprès des organismes marocains de tourisme ;

• participer à tous les événements, congrès touristiques et promotionnels au Maroc et à l’international ;

• récompenser chaque année le meilleur ouvrage littéraire touristique par LE GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE L’AMJET – FIJET Maroc ;

• récompenser la meilleure photo dont le thème est déterminé chaque année lors de l’AG, par LE GRAND PRIX DE LA PHOTO DE L’AMJET ;

• organiser :

– des tables rondes sur des sujets divers en relation avec le tourisme ;

– des clubs de la presse avec d’autres partenaires médias (télé, radio, site web) ;

– le Forum Annuel FIJET Maroc.

• diffuser les articles parus dans divers supports sur le site web www.fijetmaroc.com et sur la Newsletter ;

• promouvoir et informer le travail des journalistes, écrivains et conférenciers marocains sur les différents réseaux sociaux;

• participer aux rassemblements annuels de la FIJET (Congrès mondial, Réunions semestrielles du bureau exécutif, Forums sur le tourisme à travers le monde…).

LNT avec CdP