PARTAGER M. Mohamed Dardouri, Wali de l’INDH : ‘‘Nous avons 18 MMDH, mais c’est la bonne gouvernance qui compte le plus’’

Au salon Africités 2018, organisé à Marrakech cette semaine, l’INDH a été particulièrement active, à travers la mise en place d’un stand, mais aussi l’organisation de trois ateliers traitant chacun sous un angle différent de l’un des axes majeurs de la Phase III de l’initiative. A cette occasion, M. Mohammed Dardouri, Wali Coordonnateur National de l’INDH, a accepté de répondre à nos questions autour de cette étape majeur du développement de l’INDH.

La Nouvelle Tribune : Quel est l’esprit qui anime aujourd’hui la troisième phase de l’INDH ?

M. Mohamed Dardouri : D’abord, il est important de rappeler que l’INDH est une initiative royale. Et depuis son lancement en 2005, elle a fait un grand chemin, devenant ainsi et au fil des années un acteur majeur au niveau du développement humain au Maroc et à l’international, puisqu’elle a été souvent citée comme étant l’une des meilleures plateformes au monde pour le développement social et humain. Depuis déjà 13 ans, l’INDH a accumulé une riche expérience. Elle a permis ainsi la réalisation de 43 000 projets et la création de 14 000 associations. Elle a permis l’innovation en matière sociale. Je cite ici les exemples parmi tant d’autres de Dar Al Oumouma, Dar Attalib, Dar Attaliba… Forte de ces expériences, l’INDH compte aujourd’hui renforcer ces acquis pour rattraper ce qui n‘a pas été encore achevé au niveau notamment des infrastructures des communes rurales enclavées. Idem pour l’eau potable, les équipements scolaires et sanitaires, le préscolaire, l’électrification, les routes…

Peut-on avoir plus de précisions sur cette nouvelle phase ?

Nous avons intégré dans cette troisième phase de l’INDH les maladies chroniques, comme la dialyse par exemple, dont le traitement reste très cher pour une bonne partie des Marocains, en particulier ceux qui n’ont pas de couverture médicale. L’INDH a introduit également d’importants programmes dans le cadre de cette troisième phase qui ciblent en particulier les jeunes qui ont du mal à trouver un emploi ou encore ceux en difficulté d’insertion dans le tissu économique. Il est important aujourd’hui d’accompagner et d’orienter les jeunes afin qu’elle soit qualifiée pour intégrer le marché d’emploi. Dans le cadre aussi de cette troisième phase, il y a un programme complètement consacré aux enfants dès leur naissance jusqu’à l’âge de six ans. Ce programme concerne aussi la santé de la mère.

Quels sont les critères retenus pour le choix des associations ?

La phase III verra la mise en œuvre d’une gouvernance rénovée, source de convergence, d’efficacité et d’innovation. Ce sont les associations les plus engagées, responsables et créatrices d’emplois qui seront prises en considération. Cela veut dire que les associations les plus retenues sont celles les plus structurées et organisées.

Le programme est certes ambitieux, mais qu’en est-il de la bonne gouvernance ?

Une bonne gouvernance commence d’abord par les associations. Nous avons opté dans ce cadre pour les associations têtes de réseau. Elles sont connues, reconnues et auditées. Des unités locales seront mises en place au niveau local pour accompagner les jeunes, et ce avec la participation des élus, acteurs de la société civile et différents partenaires impliqués, le but étant de faire un diagnostic à l’échelle locale. Au niveau des préfectures et provinces, un comité provincial sera créé, impliquant tous les intervenants, y compris le tissu associatif, les élus, les acteurs locaux, les représentants des administrations dans le but d’élaborer des programmes pluriannuels en faveur des démunis, les jeunes et les plus nécessiteux. Vu que le Maroc dispose d’une expérience pionnière en matière de régionalisation avancée, ces programmes vont être soumis aux commissions régionales chargées de la convergence des politiques publiques au niveau local.

Avez-vous les moyens financiers nécessaires pour la réalisation des objectifs escomptés ?

Nous avons 18 MMDH. Mais c’est la bonne gouvernance qui compte le plus, le bon ciblage et la crédibilité de ce qu’on fait.

Est-ce que l’INDH peut être considérée comme étant un outil de soft-power pour accompagner la vocation africaine du Maroc ?

Cet instant même, je reçois le ministre malgache. Le sommet Africités constitue une occasion pour présenter l’expérience marocaine en matière de développement humain dans l’optique de la partager avec les pays participants. Nous sommes déjà dans certains pays, mais on veut étendre cette expérience à d’autres. Nous sommes prêts à accompagner la diplomatie marocaine initiée par SM le Roi vers l’Afrique.

Propos recueillis par

Hassan Zaatit

Détails sur la phase III

Cette phase, qui couvre la période 2019-2023, s’articule autour de deux objectifs et quatre programmes volontaristes s’attaquant chacun aux principaux freins au développement humain au Maroc, en mettant notamment l’accent sur le développement du capital humain tout au long des étapes de la vie et le soutien aux générations montantes. Ses aspects novateurs sont destinés à l’amélioration préscolaire et à l’inclusion économique. Les deux premiers programmes poursuivront la dynamique de rattrapage enclenchée lors des phases I et II pour préserver la dignité et améliorer les conditions de vie des plus démunis. Les programmes III et IV s’attacheront, quant à eux, à bâtir l’avenir en s’attaquant directement aux principaux freins au développement. Deux nouveaux outils seront développés pour améliorer l’efficacité des programmes. Il s’agit de l’utilisation du Registre Social Unique pour améliorer le ciblage des bénéficiaires, outre la mise en place d’une banque de projets qui permettra de faciliter le financement et le partage de compétences entre acteurs privés et de la société civile et porteurs de projets sur chacun des enjeux portés par l’INDH.