M. Karim Hajji, DG de la BVC, nommé président de l’African Securities Exchanges Association

La 22ème Assemblée Générale de l’African Securities Exchanges Association (ASEA), tenue le 25 novembre 2018 à Lagos au Nigeria, a désigné M. Karim HAJJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, en tant que Président de l’Association.

Cette nomination vient confirmer le dynamisme de la BVC, et conforte M. Hajji comme acteur de premier plan des marchés financiers du continent. Elle devrait également contribuer à renforcer l’aura et l’influence de la Bourse de Casablanca au niveau international, 10 ans après être devenue la 2ème plus importante place financière d’Afrique.

M. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, a été désigné Vice-Président par la même Assemblée. Durant son mandat de Président de l’ASEA.

M. Karim Hajji aura la charge de piloter la nouvelle stratégie 2019-2023 de l’Association, ainsi que l’initiative d’intégration des Bourses Africaines, « African Exchange Linkage Project ». A ce propos, M. Hajji a déclaré : « Nous sommes extrêmement honorés par cette nomination et nous ne ménagerons aucun effort pour libérer le potentiel des marchés boursiers africains, afin qu’ils puissent contribuer pleinement au renforcement du financement des économies africaines ».

