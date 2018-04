M. Hajji : Le plan « Ambition 2021 » va libérer le potentiel du marché des capitaux

par Imane Jirrari |







C’est à Casablanca que tous les acteurs financiers du marché de la bourse se sont réunis, vendredi 30 mars, pour mettre en lumière la stratégie de la feuille de route de la Bourse de Casablanca, « Ambition 2021 », après sa validation par le Comité du marché des capitaux de la Bourse de Casablanca.

« Cette feuille de route pour les cinq années à venir, qui vient d’être validée par le Comité du marché des capitaux de la Bourse de Casablanca, s’articule autour de 3 axes à savoir mettre en place une infrastructure d’un marché intégré, contribuer au financement de l’économie et assurer la pérennité de l’infrastructure du marché », a souligné M. Hajji. Et d’ajouter : « Cette vision 2021 se matérialise par la mise en place d’une infrastructure performante, robuste et intégrée à même de fédérer toutes les composantes du groupe boursier, particulièrement la Chambre de compensation et la société gestionnaire du marché à terme, utilisant une plateforme technologique multi-produits et dotée d’un cadre solide de gestion intégrée des risques « .

Lors de la conférence, les acteurs se sont penchés sur deux questions : « Quelle régulation au service du développement au Maroc ? »et « Quelle réponse aux besoins de financement de l’économie « ?.

Pour ce qui du segment du financement de l’économie, le patron de la Bourse a noté « qu’il s’articule autour de l’attractivité de la Bourse auprès des investisseurs nationaux et étrangers, à travers la diversification des produits et le développement de la liquidité du marché. La Bourse de Casablanca a jusqu’à présent échoué sur ces deux derniers points, restant un marché de «cash» où sont négociées les actions et les obligations avec une liquidité plus que négligeable pour une place qui souhaite devenir un hub financier régional ».

Pour sa part, Hamid Tawfiki, président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, a souligné la nécessité d’accélérer l’évolution du marché des capitaux vers une efficience collective en allant d’un marché de titres (actions et obligations) vers un marché des risques.

En matière de rayonnement, la place vise la cotation de titres étrangers au niveau de la Bourse de Casablanca, l’amélioration de la connectivité avec les marchés financiers internationaux, la création d’un fonds 100% Afrique et le déploiement du programme Elite en Afrique de l’Ouest et centrale.

Par ailleurs, le volet de la régulation débattu par Mme. Nezha Hayat, directrice de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), a mis l’accent sur «le contexte de changements de régulations des marchés financiers internationaux dans le sillage des évolutions des technologies de l’information».

Dans ce cadre, l’AMMC s’attèlera à accompagner la nouvelle vision pour « assurer un développement harmonieux grâce à un cadre règlementaire sécurisé» qui garantit la protection de l’épargnant et l’équité au niveau du marché.

Pour réussir cette nouvelle stratégie de développement, un Comité des marchés des capitaux (CMM) a été mis en place en vue d’accélérer l’évolution du marché local des capitaux vers une efficience collective. Celui-ci se réunira régulièrement pour évaluer les avancées du projet.

Rappelons que les nouvelles missions de la feuille de route 2021 reposent sur 4 principaux points, à savoir :

-La gestion des entités constitutives de l’infrastructure du marché

-La contribution au développement du marché boursier

-Le développement de l’infrastructure du marché

-Développement et déploiement d’une stratégie globale

Les nouveaux objectifs de la bourse de Casablanca, par rapport à l’ambition 2021, c’est d’être la plateforme aux meilleurs standards internationaux, de mobilisation de l’épargne pour le financement de l’économie du Maroc et de l’Afrique.

Cette feuille de route, qui mobilise toutes les parties prenantes (autorité de tutelle, régulateurs et professionnels du marché) poursuit trois objectifs clés :

-Construire une infrastructure performante avec le passage de la Bourse de Casablanca en groupe boursier, la création d’une chambre de compensation et d’une société gestionnaire du marché à terme, utilisant une plate-forme technologique multi-produits et doté d’un cadre solide de gestion intégrée des risques.

-Mieux contribuer au financement de l’économie avec la stimulation de l’offre de papier sur le marché « actions » et « obligations », le renforcement de l’attractivité de la Bourse de Casablanca auprès des investisseurs locaux et internationaux et l’accélération du développement de la liquidité du marché.

– Faire rayonner la Bourse de Casablanca avec la cotation des titres étrangers, l’amélioration de la connectivité avec les marchés financiers internationaux, la création d’un fonds 100% Afrique et le déploiement du programme Elite en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Rappelons que la présentation du nouveau plan de développement de la Bourse de Casablanca intervient quelques jours après la tenue de la première réunion du Comité du Marché des Capitaux (CMC), dont les prérogatives couvrent toutes les questions liées au marché des capitaux.

Imane Jirrari