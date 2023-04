Des résultats au titre de l’exercice 2022 fortement impactés par la hausse des coûts de la logistique, les contraintes d’approvisionnement, le conflit russo-ukrainien et autres pénuries des semi-conducteurs… Telles sont, entre autres, les difficultés auxquelles le Groupe Auto Hall a dû faire face durant cette période marquée également par une conjoncture inflationniste à deux chiffres. Au total, le résultat net consolidé du Groupe s’est établi à 100 MDH durant l’année 2022, contre 264 MDH en 2021 et 144 MDH en 2020. Plus de détails dans cet entretien avec M. Bachiri Abderrahim, Directeur Pôle Finances du Groupe Auto Hall.

La Nouvelle Tribune : Peut-on savoir dans un premier lieu quels sont les principaux faits marquants du Groupe Auto Hall au titre de l’exercice 2022 ?

M. Bachiri Abderrahim : Le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie avec notamment : l’élargissement du portefeuille des marques grâce au nouveau partenariat avec FCA – Stellantis pour les marques Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep et Alfa Romeo, ainsi que la représentation de Chery et le démarrage effectif de la distribution de Maserati ; le renforcement des services connexes à la vente de véhicules neufs et en particulier le développement de la plateforme véhicules d’occasion Autocaz qui a ouvert 2 nouveaux mégastores à Marrakech et Fès et élargi la gamme de ses services par la mise en place de l’offre intermédiation ; la poursuite de l’élargissement du réseau de distribution avec la reconstruction de la succursale d’El Jadida et le lancement de plusieurs nouvelles succursales notamment à Kénitra et Tanger.

Dans le même sens, quelles sont les contraintes qui ont pesé sur le cours normal de votre activité et la réalisation de vos objectifs ?

L’année 2022 a connu une baisse du marché automobile national suite à un contexte international défavorable (effet covid, crise Ukraine-Russie, pénurie des semi-conducteurs) conjugué à un environnement national difficile caractérisé par une année de sécheresse et des tensions inflationnistes. Nous avons également subi comme l’ensemble des importateurs les difficultés sur l’approvisionnement en véhicules auprès des constructeurs, hors produits Asie / Chine et une tendance haussière des prix de vente suite à des augmentations opérées par les constructeurs.

Pensez-vous que les ventes de Ford et Nissan ont été impactées par leur transition du diesel vers l’essence ?

Il y a lieu de rappeler tout d’abord que la transition du diesel vers l’essence voire l’hybride ou l’électrique concernera les toutes prochaines années tous les constructeurs. En ce qui nous concerne, la marque Nissan a effectivement opéré cette transition vers une offre essence et prochainement en électrique e-power, générant sur le court terme une baisse des ventes mais qui reviendront à un niveau normal avec la transformation du marché. Pour Ford, par contre, nous continuons à proposer à nos clients la motorisation diesel pour l’ensemble de nos modèles.

Dans le même sens, quel bilan pourrez-vous nous dresser au sujet de la marque Maserati, une marque luxe dans le giron du Groupe depuis plus d’une année ?

Maserati est une marque de luxe italienne qui offre des voitures d’exception. La relance officielle au Maroc a été opérée le dernier trimestre de l’année précédente et la gamme a été enrichie cette année par le nouveau modèle Grecale. Aujourd’hui tout est en place pour offrir à nos clients des produits et services d’excellent niveau. Le démarrage des ventes en 2023 est très prometteur.

Qu’en est-il de l’activité voiture d’occasion d’Autocaz ?

Permettez-moi de rappeler qu’Autocaz est le modèle adopté par le Groupe Auto Hall pour capter de la valeur VO. C’est un concept unique au Maroc avec une plateforme aussi bien physique que digitale offrant des services d’excellente qualité à nos clients. D’ailleurs, Autocaz a été élue »meilleur service client de l’année au Maroc dans la catégorie »vente et achat de voitures d’occasion ».

En 2022, l’activité a été renforcée par l’ouverture de 2 nouveaux mégastores à Marrakech et Fès et par le lancement d’un nouveau service d’intermédiation de particulier à particulier. Les ventes ont dépassé les 2 000 véhicules générant un chiffre d’affaires de 270 MDH.

Globalement, quels sont vos perspectives de développement pour l’année en cours ?

Pour 2023, la conjoncture restera difficile à l’image du marché qui affiche un recul de 11% à fin mars. En ce qui nous concerne, nous poursuivons le développement de notre stratégie : les réalisations vont bénéficier d’un effet année plaine pour les marques FCA, Chery et Maserati ; Autocaz devra continuer sa croissance à un rythme élevé ; le réseau sera renforcé avec de nouveaux sites notamment à Kenitra et Tanger.

Pour conclure, on se demande si vous allez rester sur votre règle d’or, à savoir l’investissement, sachant que le taux d’inflation est passé aujourd’hui à deux chiffres ?

La décision de développement du réseau prise par notre conseil administration est un choix fort de nos actionnaires qui témoigne de leur confiance dans le développement du Royaume et leur volonté de continuer à accompagner nos clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins en mobilité avec professionnalisme. Cette vocation dure depuis plus d’un siècle et continuera d’animer les équipes Auto Hall pour les prochaines années.

Propos recueillis par

Hassan Zaatit

Partagez cet article :