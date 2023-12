À l’approche des fêtes de fin d’année, la M Avenue voit les choses en grands et propose à ses visiteurs un véritable royaume féerique, avec une série d’événements enchanteurs conçus pour émerveiller petits et grands. Pour les jeunes convives, une aventure magique en compagnie du Père Noël les attend, avec des séances photos et des balades en calèche, le tout dans l’univers enchanté de Noël.

Le Marché de Noël sur l’Esplanade du Meydene

Du 6 au 31 décembre, un marché de Noël féérique est mis en place sur l’esplanade du Meydene. Ouvert en semaine de 14h à 22h, et les weekends ainsi que pendant les vacances scolaires de midi à 22h, cet espace regorge de gourmandises et de cadeaux, dans une ambiance de mélodies et chants de Noël qui empliront l’espace du marché.

La Magie du Sapin Ferrero Rocher

M Avenue invite aussi à la découverte de l’immense sapin Ferrero Rocher, trônant majestueusement sur la place centrale de la M Avenue. Son illumination, en compagnie d’invités de renom, a inauguré, le 1er décembre dernier, les festivités de fin d’année. Des attractions telles que la « Roue de la Fortune » et le « Vidéo Booth » promettent des moments divertissants pour tous.

M Avenue Marrakech invite les curieux à rejoindre cet événement « en famille ou entre amis pour des moments inoubliables, des cadeaux exclusifs et une atmosphère festive qui illuminera vos journées pendant cette période féérique. Venez créer des souvenirs magiques et célébrer les festivités de fin d’année avec nous à la M Avenue Marrakech ».

