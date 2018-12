PARTAGER M. Andrew Torre, Président régional CEMEA, détaille le partenariat de Visa avec la CAN

La Nouvelle Tribune : Visa vient de renforcer son partenariat avec le football en s’associant à la plus grande compétition internationale de football qui se tiendra en Afrique l’été prochain. Quels sont les objectifs de ce partenariat ?

M. Andrew Torre : Le football est le sport le plus populaire au monde, avec près de 4 milliards d’adeptes dans le monde entier, et il est totalement conforme aux valeurs d’acceptation et d’inclusion de Visa. Étant donné que Visa soutient le football depuis longtemps et qu’elle parraine la Coupe du Monde de la FIFA depuis 2007, nous avons décidé de nous associer à la Coupe d’Afrique des Nations Total dans le cadre de notre stratégie visant à encourager l’inclusion financière sur ce continent. La Coupe d’Afrique des Nations Total est le troisième plus grand tournoi de football au monde et aucun autre sponsor panafricain ne peut rivaliser avec cet événement en termes d’audience et d’engagement. La Coupe d’Afrique des Nations suscite l’enthousiasme non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, avec une audience cumulée de 412 millions de spectateurs en 2017. Notre partenariat de quatre ans donnera à Visa l’occasion de présenter les plus récentes innovations en matière de paiement afin de créer une expérience enrichie pour les fans et de créer de la valeur pour l’environnement des commerçants locaux.

Quelle forme va prendre ce partenariat ?

Avec chaque commandite mondiale, Visa s’est concentrée sur le soutien des marchés hôtes en reliant un plus grand nombre de commerçants locaux au réseau de paiement VisaNet de Visa, de sorte que l’afflux de fans du monde entier qui se rendent sur les sites sportifs puisse effectuer des paiements sûrs et pratiques. Visa se réjouit de l’occasion qui lui est offerte d’approfondir son engagement auprès de ses titulaires de cartes africains et est convaincue que ce partenariat s’avérera être une plateforme de marketing innovante pour atteindre et récompenser les fans à travers le continent. Un atout qui nous enthousiasme le plus est notre programme d’escorte des joueurs. Plus de 1 100 enfants ont ainsi la possibilité d’emmener leurs héros sur le terrain pendant toute la durée du tournoi, lors des matches de l’AFCON. Cela nous aidera à stimuler l’engagement avec les collectivités locales et à soutenir nos activités avec nos clients, nos commerçants et nos partenaires.

Quelles sont les perspectives de développement de cet accord pour la région et pour le Maroc en particulier ?

L’Afrique est une région clé pour Visa où nous nous concentrons sur la numérisation de l’économie en fournissant l’infrastructure nécessaire pour permettre aux commerçants et aux consommateurs d’envoyer et de recevoir des paiements électroniques. Le continent est au cœur de la stratégie de croissance à long terme de Visa, surtout si l’on tient compte du fait que l’argent comptant demeure une option de paiement privilégiée pour des millions de personnes sur le continent. Il existe d’énormes possibilités, surtout dans les collectivités rurales, d’offrir des services financiers sûrs, fiables et pratiques. Presque tout le monde en Afrique possède un appareil mobile et nous considérons que ce canal est essentiel pour offrir des produits financiers et des paiements à nos consommateurs actuels et futurs en Afrique. Nous voulons tirer parti de la possibilité qu’offre le téléphone mobile de développer l’acceptation des paiements numériques au-delà des villes de niveau 1 et au profit des petites villes et des communautés rurales. C’est pourquoi nous recherchons activement des partenariats africains qui favorisent l’adoption des paiements mobiles.

Propos recueillis par H.Z