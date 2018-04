PARTAGER M. Abderrahim El Hafidi confirmé par décision royale à la tête de l’ONEE

M. Abderrahim El Hafidi, qui occupait le poste de Directeur général par intérim de l’Office National de l’Eau et de l’Électricité depuis le départ de M. Ali Fassi Fihri sur décision royale en octobre dernier, a été nommé hier au poste de Directeur général de l’ONEE par SM le Roi.

Ingénieur des mines, Abderrahim El Hafidi a effectué une grande partie de sa carrière au ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement.

Il en avait gravi tous les échelons pour devenir, en janvier 2014, Secrétaire général du département de l’Énergie et des mines.

M.Abderrahim El Hafidi est donc un homme d’expérience, de dossiers et de terrain, qui connaît déjà parfaitement tous les rouages de l’office stratégique qu’il dirigera désormais de plein droit.

Une position qui lui permettra de déployer avec encore plus d’acuité et de détermination la politique de l’ONEE, tant pour la production et la gestion de l’énergie électrique, (sous toutes ses formes), que pour les ressources hydrauliques et la distribution de l’Eau.

LNT