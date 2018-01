PARTAGER la Lydec se mobilise pour sauver l’étang d’El Oulfa

La Lydec, opérateur de services publics chargé de la gestion de la distribution d’eau et d’électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l’éclairage public à Casablanca, vient de mettre en place un système d’interception des rejets d’eaux usées parasites sur les conduites d’eaux pluviales, en contribution aux efforts de préservation de la qualité des eaux de l’étang d’El Oulfa, situé au quartier Al Firdaous.

Anciennement connu sous le nom de « Etang Schneider », l’étang d’El Oulfa résulte du creusement d’une carrière et est alimenté en permanence par la nappe phréatique, indique samedi la Lydec dans un communiqué, expliquant que cet étang d’une superficie de 9 ha joue un rôle important de régulation des débits d’eaux pluviales issues des quartiers de Hay hassani.

Ce site, qui ne fait pas partie du patrimoine de la gestion déléguée, fait l’objet d’un programme de réhabilitation piloté par la Préfecture de l’arrondissement de Hay Hassani en partenariat avec le Haut-commissariat aux eaux et forêts, souligne la même source.

Le délégataire casablancais procède actuellement à des travaux de renouvellement et de renforcement de la conduite d’assainissement existante en bordure de l’étang, en vue de sécuriser à titre préventif le plan d’eau, dans la perspective d’achever les travaux à la mi-février prochaine.

Au-delà de ces actions qui visent une meilleure maîtrise des eaux rejetées dans le lac, la Lydec a mis en place un ensemble de mesures pour accompagner le projet piloté par l’autorité locale qui porte sur la conservation et la valorisation de la biodiversité au sein du site qui peut, en effet, être impactée par la qualité des eaux.

Parmi ces mesures, figure l’instrumentation du collecteur pluvial principal qui alimente l’étang (d’un diamètre de 2.000 mm) par un débitmètre pour mesurer les débits entrant dans le lac, la réalisation d’un levé bathymétrique et de l’épaisseur des sédiments en collaboration avec l’Université Hassan II de Casablanca pour mesurer la profondeur de l’eau et déterminer la nature des fonds de l’étang ainsi que l’installation de trois aérateurs de surface alimentés par des panneaux photovoltaïques.

Ces actions ont permis une meilleure compréhension du fonctionnement de l’étang et la mise au point d’une solution pour améliorer davantage la qualité des eaux de l’étang.

LNT avec Cdp