PARTAGER Lydec : Un résultat net qui bondit de 25%

Au terme de l’année 2017, la Lyonnaise des Eaux de Casablanca (Lydec) a réalisé un résultat net de 200 millions de dirhams (MDH), en progression de 25% par rapport à une année auparavant, selon les indicateurs financiers de la société.

Ce résultat ressort en appréciation de 40 MDH comparé au résultat net réalisé en 2016, qui avait été impacté par la charge du contrôle fiscal, souligne la Lyonnaise dans une communication financière publiée, mercredi, sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Suivant la même tendance, le chiffre d’affaires du délégataire des services de distribution d’eau et d’électricité ainsi que de l’assainissement du Grand Casablanca s’élève à près de 7,22 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 1,7% par rapport à 2016.

Cette évolution intègre, selon Lydec, l’effet prix de vente électricité (+143 MDH), résultant de la répercussion de la quatrième augmentation du prix d’achat décidée dans le contrat programme de l’ONEE, sans impact sur la marge de distribution.

Grâce principalement à la bonne tenue des ventes aux clients particuliers (+3,2%), les écoulements de l’eau progressent de 2,9%, précise la société, qui note un maintien du rendement à 76,6%, dans un contexte d’augmentation des fuites causées par les intempéries du début et fin d’année 2017, et ce grâce à la forte mobilisation des moyens humains et techniques pour la recherche et la réparation de ces fuites.

Pour leur part, les volumes d’électricité vendus s’améliorent de 0,4% à fin 2017, portés en majeure partie par les clients Moyenne Tension, dont les ventes ont progressé de 1,5%, poursuit la même source.

De son côté, l’excédent brut d’exploitation (EBE) se situe à 983,3 MDH, en baisse de 5,9% par rapport à 2016, qui comportait des éléments non récurrents. Retraité de ces éléments, l’EBE ressort quasi-stable comparé à une année auparavant, a-t-elle ajouté.

S’agissant des principaux faits marquants de l’année, la Lyonnaise met en avant notamment l’ouverture de deux nouvelles agences au quartier Errahma et à Sidi Bernoussi et d’un nouvel espace multiservices, dédié à l’accueil des clients industriels, des administrations de Casablanca et des lotisseurs et aménageurs.

L’exercice écoulé a été également marqué par la signature par Lydec de la convention de création du « Réseau Local Pacte Mondial » au Maroc, dont l’objectif principal est d’inciter les entreprises à adopter une attitude socialement responsable.

Autres faits saillants, la reconduction des certifications ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001 et ISO 14001 (pour les stations de Médiouna et Eaucéan et le poste source Dar Bouazza), et la double accréditation selon NM ISO/CEI 17025 pour le laboratoire Labelma et le Contre Technique de Métrologie.

En 2017, Lydec a de nouveau obtenu le trophée « Top Performers RSE » décerné par le cabinet Vigeo Eiris, qui récompense 15 entreprises pour leur engagement en faveur du développement durable.

En termes de perspectives, la société compte notamment finaliser le processus de la 2ème révision du Contrat avec l’accélération des travaux des différents groupes de travail thématiques et poursuivre les projets d’infrastructures en accompagnement du Plan de Développement du Grand Casablanca.

L’adaptation continue des engagements de l’entreprise aux attentes des consommateurs, l’accentuation des initiatives visant à positionner l’innovation au cœur de la réflexion, dans le cadre du projet d’entreprise Synergies 2020, et le renforcement des actions et initiatives menées par la Fondation Lydec, figurent aussi parmi les priorités de la société.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de Lydec proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 24,5 dirhams/action (contre 22,5 dirhams en 2016).

LNT avec MAP