La lutte contre le radicalisme, priorité de la 10ème réunion de la commission parlementaire Maroc-UE

Les défis sécuritaires et la lutte contre le radicalisme ont été au cœur des débats tenus vendredi dans le cadre de la 10ème réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne dont les travaux se sont ouverts le jour même à Rabat.

Les discussions ont porté sur les moyens de lutter contre la radicalisation et les mouvements extrémistes ainsi que les moyens de mettre en place un développement cohérent et une croissance inclusive pour immuniser les jeunes contre ces fléaux destructeurs. Cette rencontre a été animée par une pléiade d’eurodéputés qui ont insisté sur l’impératif de jeter les bases d’une véritable coopération tripartite englobant le Maroc, l’Europe et les pays africains pour relever les défis de la lutte contre l’idéologie extrémiste et l’endoctrinement des jeunes.

Tenu en marge du Forum sur la sécurité et la lutte contre le radicalisme dans le cadre de la 10ème réunion annuelle de la CPM, le débat s’inscrit dans les travaux de la commission en vue de répondre à un certain nombre de problématiques liées au renforcement et au maintien de la paix, à la sécurité ainsi qu’au raffermissement de la coopération et de la solidarité entre le Maroc et les divers pays d’Europe. Les contributions présentées ont focalisé sur la stratégie marocaine de lutte contre le terrorisme ainsi que les efforts déployés par le Royaume afin de favoriser le développement humain et réformer le champ religieux.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, Abderrahim Atmoun, a souligné que la lutte contre le radicalisme demeure tributaire d’une approche multiforme avec plusieurs dimensions, à la fois la dimension religieuse, la lutte contre l’exclusion sociale, en même temps que la restructuration institutionnelle et l’intégration des jeunes et leur éducation.

Ont pris part à cette rencontre, la coprésidente de la Commission parlementaire mixte (CPM) UE-Maroc, Ines Ayala Sender, ainsi que les membres de la CPM. Il a été procédé en outre à la présentation du bilan et des acquis de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l’Union européenne. De même, le débat a été l’occasion de mettre en avant l’expérience et les efforts fournis par le Royaume afin de faire face à plusieurs défis, notamment la sécurité et la lutte contre le radicalisme.

Au cours de leur séjour, les eurodéputés membres de la CPM ont eu plusieurs entretiens avec plusieurs responsables marocains, membres du gouvernement, ainsi qu’avec des représentants de la société civile en marge de cette 10-ème réunion annuelle de la commission parlementaire Maroc-UE.

LNT avec Map