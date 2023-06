Dans son rapport annuel sur la traite d’êtres humains dans le monde, le département d’Etat américain a mis en avant « les efforts considérables » du Maroc pour combattre et prévenir ce phénomène.

« Le gouvernement a fait preuve d’efforts globalement croissants », lit-on dans l’édition 2023 du rapport présenté, jeudi à Washington, par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Le document met en avant l’adoption par le Maroc du Plan national de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains 2023-2030 ainsi que du mécanisme national de renvoi pour les victimes de traite des êtres humains. Il relève aussi les actions visant notamment « l’amélioration des efforts de collecte de données » et « la ventilation des cas de traite et de trafic ».

Tout en soulignant que le Maroc a « intensifié ses efforts globaux pour protéger les victimes », la diplomatie américaine relève que dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale, « les victimes étrangères de la traite pourraient bénéficier de divers services, y compris l’aide à la réintégration, l’éducation, la formation professionnelle, les services sociaux et l’aide juridique ».

« Le gouvernement a intensifié ses efforts pour prévenir la traite d’êtres humains. Le comité national interministériel de lutte contre la traite, qui était administré par le ministère de la Justice et comprenait deux représentants de la société civile, coordonnait les efforts du gouvernement pour lutter contre la traite », rappelle la même source.

Le rapport du département d’Etat indique enfin que la stratégie nationale 2023-2030 et le plan de mise en œuvre inhérent 2023-2026 ont été élaborés « en coordination avec les organisations internationales » et ont été « pleinement approuvés » en mars 2023.

LNT avec Map

Partagez cet article :