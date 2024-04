Le 4 avril 2024, l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC), Bank Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), et l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) ont réalisé leur quatrième réunion annuelle de haut niveau. Cette réunion était axée sur le suivi de la mise en œuvre de la Convention de Coopération signée en novembre 2019 par ces quatre entités, dans le but de prévenir et combattre la corruption au sein du secteur financier. Durant cette réunion, une réflexion approfondie sur l’évolution de la corruption au niveau mondial et local a eu lieu, évaluant les progrès accomplis pour assurer une transition efficace vers une nouvelle phase de lutte contre la corruption au Maroc. On y a également passé en revue les résultats de l’application de la Convention pour l’année 2023 et validé la feuille de route pour l’année suivante, 2024.

L’année précédente, 2023, a été notable par la mise en place d’un programme de sensibilisation et de formation profitant à plus de 930 cadres et responsables issus des entités signataires et des secteurs concernés par la Convention. Les échanges d’expériences entre les quatre Autorités et les participants de l’écosystème financier national se sont intensifiés, soulignés par la deuxième édition d’un forum pour les organismes nationaux certifiés ISO 37001 et divers ateliers focalisés sur la gestion du risque de corruption et des conflits d’intérêts.

L’AMMC et l’ACAPS ont, de leur côté, achevé la mise en place et obtenu la certification ISO 37001 pour leurs systèmes de gestion anti-corruption, visant à propager cette initiative à travers leurs écosystèmes, suivant le modèle de Bank Al-Maghrib adapté au secteur bancaire. Plusieurs établissements financiers ont réussi, au cours de l’année 2023, à aligner ou certifier leurs systèmes anti-corruption conformément à la directive de Bank Al-Maghrib sur la prévention et la gestion des risques de corruption, émise en mai 2022.

Pour 2024, il est prévu de continuer à renforcer les capacités des acteurs du secteur, spécifiquement dans la gestion des risques de corruption et l’amélioration du cadre réglementaire associé. Cette ambition inclut aussi de maintenir l’élan d’échange et de partage d’expériences tant au niveau national qu’international.

Finalement, un engagement renouvelé a été exprimé par les quatre Autorités pour intensifier leur collaboration dans le but de surmonter les obstacles liés à la prévention et à la lutte contre la corruption.